El guardia civil de La Manada niega que el móvil hallado en prisión sea suyo

El guardia civil Antonio Manuel Guerrero, condenado a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto al resto de miembros de La Manada, ha dicho que es "totalmente mentira" que fuese suyo un teléfono móvil hallado en la cárcel de Alcalá de Henares (Madrid) en la que estuvo en prisión preventiva. Guerrero ha acudido hoy, como el resto de condenados, a los juzgados de Sevilla para firmar, en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas en el auto de libertad provisional bajo fianza decretado por la Audiencia de Navarra hace un mes.

Aunque a su llegada a los juzgados ha dicho a los periodistas que no va a hacer ninguna declaración pese a estar "deseando de hablar" porque "no es ni el momento procesal oportuno ni el sitio", a preguntas de los periodistas ha asegurado que es "totalmente mentira" que el móvil encontrado en la prisión en la que estuvo dos años en prisión preventiva y que un preso le atribuía sea suyo. "Ese no era mi móvil, se ha encontrado después de que yo estuviera en prisión, no tiene nada que ver conmigo", ha asegurado, tras lo cual ha dicho estar "tranquilo" y que nadie se ha puesto en contacto con él por este asunto ni tiene previsto tomar ningún tipo de medida.

Igualmente, ha dicho desconocer si esta semana la Audiencia de Navarra tomará una decisión a la petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares de que vuelva a prisión tras personarse en una comisaría de Sevilla a los pocos días de estar en libertad preguntando por la renovación de su pasaporte, pese a tener prohibido salir del país y tener que entregarlo en los juzgados. Como cada lunes, miércoles y viernes, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza han acudido por separado a firmar a los juzgados de Sevilla, la mayoría a primera hora mientras que Jesús Escudero ha sido el último en comparecer al mediodía.