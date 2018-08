García Egea: "Sánchez no quiere gobernar. Él sólo quería ser presidente"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ve a Pedro Sánchez en una posición muy vulnerable "porque es preso de las promesas que le sirvieron para ser presidente". En una entrevista en 'Herrera en COPE' el día después de su reunión con Casado, el número 2 del PP ha señalado que en el encuentro ellos dejaron claro cuáles van a ser sus líneas rojas. "Le dijimos al presidente que vamos a tener fortaleza ante los independentistas y le pedimos que él también la tenga. Vamos a promover que sea delito convocar un referéndum ilegal, porque nadie puede hacer extranjeros a los españoles en su propia tierra". En este sentido, García Egea cree que PSOE y PP podrían llegar a acuerdos si Sánchez tiene claro que no debe negociar sobre la unidad del país. "El presidente tiene un problema de legitimidad de origen y ahora también en ejercicio: ha llegado al gobierno y ha asumido unos compromisos que todavía no conocemos. Es lo que más nos preocupa. Hasta que no los sepamos, los españoles estaremos más intranquilos".

García Egea también ha destacado que Casado le planteó al PP la opción de aprobar una Ley de defensa de memoria de las víctimas del terrrorismo y, en materia económica, le dejaron claro que no podrán contar con su apoyo si no es para bajar impuestos o luchar contra el déficit. Además, quieren una reforma electoral para que pueda gobernar la lista más votada. Sobre esto último, el secretario general tiene claro que las grandes reformas "deben realizarse conjuntamente con el PSOE".

En el PP están tranquilos por la encuesta del CIS publicada ayer, puesto que la consideran desfasada al realizarse antes de la elección de Casado como presidente del PP. "Hasta tres encuestas posteriores han confirmado que esta no es la tendencia real. Si lo fuera, Sánchez convocaría elecciones hoy mismo", ha remarcado. A pesar de todo, García Egea no ve al presidente cómodo al frente del Ejecutivo. "Sánchez no quiere gobernar. Él sólo quería ser presidente. Todavía no hemos escuchado cuál es su proyecto para España: cuáles son sus planes para la economía, la educación, el modelo de ciencia... No hemos visto nada de él salvo que fue a un concierto, que ha desaparecido en el conflicto con los taxistas, o que no tiene posición con los problemas que estamos teniendo en nuestras fronteras". No obstante, en el PP tienen claro que Sánchez intentará agotar la legislatura pero que ellos estarán preparados para cuando el presidente del Gobierno decida convocar elecciones.