Principios del Siglo XXI. George Bush, José María Aznar, Tony Blair, Jacques Chirac, Silvio Berlusconi, o Gerhard Schröder son algunos de los principales líderes políticos. Todos superan los 50 años, tienen una larga experiencia política y no son especialmente atractivos físicamente. Mantienen una estética clásica, de traje y corbata y (salvo en el caso de Berlusconi) un discurso austero, lejos de las estridencias.

Una generación que vio como la Guerra de Irak en algunos casos, y en otros, la crisis económica, acabó con sus carreras políticas. La historia comenzó a cambiar en la campaña de las elecciones norteamericanas de 2008. El candidato Barack Obama, que venció en las primarias demócratas a Hillary Clinton, hizo de su imagen personal un arma política.

Un hombre joven, negro y atractivo que rompía con los canones estéticos de sus antecesores. Con Obama nació también una nueva forma de comunicar a través de las redes sociales, gracias al trabajo de su fotógrafo oficial Pete Souza. Juntos construyeron la imagen de un Obama bromista, deportista, amigo de los niños, bailarín y sonriente.

Esta estrategia le ayudó a ganar dos elecciones norteamericanas, y supuso el comienzo de una nueva era en la comunicación política, que otros han ido imitando en la última década.

Uno de los díscipulos más aventajados de Obama y Souza es el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hijo del exprimer ministro Pierre Trudeau y de la actriz Margaret Sinclair, Trudeau ya apuntaba maneras como modelo de joven. A pesar de que durante mucho tiempo no destacó por su gusto a la hora de vestir, su periodo en el gobierno de Canadá se ha destacado por el empeño en hacer de su imagen personal una marca, llenando su instagram y su twitter de imágenes al más puro estilo Souza.

Today I had the pleasure to unveil the names of @TheTorontoZoo’s panda cubs! Say hello to Jia Panpan & Jia Yueyue: pic.twitter.com/iFCAlID7bc