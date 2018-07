EN DIRECTO | Santamaría propone a la exministra Fátima Báñez como secretaria general 

10.20h. Santamaría propone a la exministra Fátima Báñez como secretaria general

10.12h. Santamaría: "Hemos perdido votos por la corrupción. No tenemos más que otros partidos pero nos ha pesado mucho más que al resto"

10.09h. Santamaría: "Yo moriré siendo del PP y perteneciendo a este partido"

10.08h. "¿Dónde están nuestros valores? En cada una de las varillas de este abanico" Y saca un abanico con la bandera de España

10.05h. Santamaría: "Allí donde hay un concejal del PP hay na bandera de España"

10.01h. Soraya ensalza ahora el papel de la mujer en el PP: "Estoy orgullosa porque mi partido ha apostado por la igualdad real de oportunidades. Qué buen ejemplo, Rita Barberá, Soledad, Teófila, Luisa Fernanda, Ana Pastor y alguien que no se hubiera perdido este Congreso por nada del mundo, Loyola de Palacio".

09.54h. Santamaría: "Si hace 15 días el PP y sus afiliados no me hubieran dado el respaldo mayoritario, yo no estaría en esta tribuna. Estaría en tu lista Pablo si me lo hubieras pedido"

09.53h. Santamaría: "He defendido la integración, sí, y sé que eso exige voluntad de acordar. La mía no ha faltado, ni falta ni faltará. Todos somos un equipo, lo éramos hace un mes y seguimos siéndolo. No pregunto ni preguntaré a nadie cuál era la opción que apoyaba. Sólo le pediré voluntad de trabajar por el partido y por España"

09.52h. Santamaría: "Mis adversarios no son están en el PP, como los de Pablo, están ahí afuera: los populistas, los socialistas y los independentistas"

09.50h. "Soy Soraya, la del PP"

09.49h. Santamaría: "En este partido he vivido muchísimas cosas, nunca podré devolverle lo que me ha dado. Juntos hemos celerado los logros, que han sido muchos, y hemos compartido los momentos difíciles, menos. Soy vuestra compañera, lo he sido siempre"

09.43h. Sáenz de Santamaría: "Los militantes me hicieron ganar las elecciones del pasado día 5 y me han traído ante vosotros como la más votada por nuestras bases. Soy la candidata de las bases y quiero ser vuestra presidenta"

09.42h. Toma la palabra Soraya Sáenz de Santamaría

09.40h. Gritos de 'Soraya, Soraya' y 'Pablo, Pablo' al comienzo de la sesión. Va a ser una mañana muy emocionante

09.38h. A su llegada a la segunda y última jornada del congreso, los partidarios de una y otra candidatura, en declaraciones a los periodistas, han defendido sus argumentos. Entre quienes apoyan a Casado, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha advertido de la "obligación" de recomponer el partido después del congreso y ha incidido en que, a partir del lunes, habrá que hablar "y mucho", dado que el resultado va a estar "ajustado". Monago se ha mostrado "muy respetuoso" con el proceso y con los compromisarios que "hoy van a depositar una ilusión y es quién quieren que presida esta organización".

La exministra Isabel García Tejerina se ha descartado como secretaria general en caso de que gane Casado al asegurar que no se ve en ese puesto. Sí ha recalcado que Casado es quien representa "mejor que nadie" la integración porque ha aglutinado a los partidarios de cinco de los seis candidatos que fueron votados por los afiliados.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlament, Andrea Levy, confía en que va a ganar Casado, pero subraya sobre todo que de este congreso saldrá un partido integrado, unido, y más fuerte para hacerle oposición al PSOE. El partido, según Levy, debe tener "muy claro" que la oposición al día siguiente "no se le hace al PP", sino a los socialistas y que "tiene que salir un PP ganador, referente del centro derecha para ganar las próximas elecciones.

Levy ve lógica la autocrítica "con ataques" propia de una campaña en la que se confrontan ideas y proyectos, pero insiste en que "este es un congreso a favor del PP, que busca fortalecer" al partido. Del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, la exministra de Empleo Fátima Bañez ha dicho a los periodistas que tras la jornada de ayer el PP llega "tranquilo" al final de este congreso. "Ahora a ganarse la confianza de los compromisarios y a que gane el PP para que gane España", ha subrayado. También el exministro Íñigo Gómez de la Serna se ha mostrado convencido de que ganará Sáenz de Santamaría, quien tras una "noche corta", en la que ha estado preparando su discurso, está "muy tranquila". No ha ocultado, no obstante, que ha sido una noche intensa de contactos y "cenas" de compromisarios, a quienes se convence presentando el proyecto de la exvicepresidenta, y espera "un colchón importante" que deje clara su victoria en este congreso, pero si gana Casado -ha asegurado-, se pondrá a disposición total del partido.

De la Serna ha asegurado que a partir del lunes el partido va a "trabajar mucho" para hacer oposición a Pedro Sánchez y buscar la unidad necesaria para ganar las elecciones. Entre otros dirigentes que han expresado su opinión, Carlos Floriano no se ha atrevido a hacer un pronóstico de quién ganará y ha insistido en que las votaciones deben hacer un partido más fuerte, más unido y dispuesto a ganar las próximas elecciones.

09.37h. Está a punto de comenzar la segunda jornada del Congreso Extraordinario

09.35h. Imagen de la llegada de Sáenz de Santamaría tomada por nuestro compañero Ricardo Rodríguez

09.32h. Puedes seguir por streaming el Congreso Extraordinario del PP en esta página

09.19h. Soraya Sáenz de Santamaría intervendrá en primer lugar ante el plenario del XIX Congreso del PP para presentar su candidatura y después lo hará Pablo Casado, según ha determinado un sorteo realizado esta mañana. En esas intervenciones los dos candidatos darán a conocer el nombre de las personas que han elegido para acompañarles en la dirección del partido en caso de ser los más votados y expondrán su programa de actuación.

09.18h. Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se despidió del cargo "con la conciencia tranquila, sin cuentas pendientes" y con su lealtad "intacta" al PP y a Rajoy. Aquí puedes volver a verlo

09.17h. El presidente saliente fue ayer el protagonista de la primera jornada del congreso, en el que todos los intervinientes elogiaron su gestión y su trayectoria y los compromisarios le rindieron homenaje. En su discurso, Rajoy no mencionó a ninguno de los candidatos, pero sí prometió ser leal y pidió responsabilidad a todos. Fue una intervención en la que defendió su gestión económica, la de la crisis catalana y su política antiterrorista, y confirmó que no abandonará el partido. "Me aparto, pero no me voy", dijo Rajoy, quien ha vaticinado a sus compañeros en el PP lo que harán los españoles en las urnas: "Volverán a buscarnos". Nuestra redactora María Dabán ofrece en este enlace las claves de este discurso.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

09.16h. Una vez cumplimentado el trámite de la presentación de candidaturas, el plenario del congreso se reunirá para escuchar las intervenciones de Sáenz de Santamaría y Casado. A continuación comenzarán las votaciones y a primera hora de la tarde se conocerá el nombre de la persona que relevará a Rajoy al frente del partido.

09.15h. Buenos días. Los compromisarios asistentes al XIX Congreso nacional del Partido Popular decidirán esta mañana quien será su nuevo líder en sustitución de Mariano Rajoy, si entregarán la presidencia de su formación política a Soraya Sáenz de Santamaría o a Pablo Casado.