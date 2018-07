El PP dice que los trabajos de Casado no aparecen porque iban directos al profesor

El PP ha justificado que los trabajos de postgrado de su presidente, Pablo Casado, no aparezcan porque se entregaban directamente al profesor para su evaluación y no pasaban por ningún registro. Fuentes del PP han dado esta argumentación a Efe tras conocerse que La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha informado a la jueza del denominado caso máster que no encuentra los únicos cuatro trabajos que presentó Casado, para aprobar su título de posgrado.

En el partido, del que Casado es nuevo líder, explican que los trabajos se entregaban directamente al profesor para que los corrigiera y otorgara los créditos correspondientes por ellos, pero los docentes habitualmente no los conservan diez años después. Subrayan por otra parte que en esta misma jornada en la que se ha conocido la providencia de la jueza relativa a estos trabajos se ha sabido también que la Universidad Complutense no ha hallado irregularidades en el expediente de Derecho de Casado.

Las fuentes consultadas advierten además de que Casado tiene la condición de aforado, a pesar de lo cual una jueza de instrucción sigue investigando su máster. El PP responde así a la providencia conocida hoy, a la que ha tenido acceso Efe, en la que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, señala que la representación procesal de la URJC les envió un escrito el pasado 20 de julio informando del máster de Casado. Dicho escrito señala que a la URJC "no les consta ningún documento consistente en los trabajos del Sr. Casado para ser evaluado en los 20 créditos no convalidados, ni rastro documental que evidencie su aportación en el curso académico 2008-2009 (correo postal, electrónico o de cualquier otro modo)".

Ante esta situación, la magistrada requiere a los docentes que evaluaron al presidente electo del PP, el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde y la profesora Alicia Pérez de los Mozos, para que "en caso de que la conserven, procedan a la aportación de esta documentación antes de su declaración del 2 de agosto". Ese día están citados como imputados en la pieza separada que investiga la promoción del máster de Casado. Y, además, la jueza se dirige a RTVE para que le remita antes de esa fecha, "la grabación de que dispongan de las explicaciones facilitadas a los medios de comunicación por parte del Sr. Casado sobre su participación en el máster el día 10 de abril de 2018."