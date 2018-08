Colau se ríe de las críticas por su desgobierno en Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha respondido hoy con ironía a través de su cuenta de Twitter a las numerosas críticas que está recibiendo en las redes sociales tanto de personas independentistas como constitucionalistas. "He hecho creer que estaba de vacaciones con la familia, pero en realidad por las noches me dedico a apagar pebeteros, alterar marquesinas, colgar lazos amarillos para después colgarlos y volverlos a colgar...", ha escrito Colau para responder a quienes le responsabilizan de estas acciones. "Y cuando llego a casa me tomo un vaso de ratafía y hago una risa maligna", ha añadido la alcaldesa.

He fet creure q estava d vacances amb la família, però en realitat per les nits em dedico a apagar peveters, alterar marquesines, penjar llaços grocs per després despenjar-los i tornar-los a penjar... I quan arribo a casa em prenc un got de ratafia i faig un riure maligne �� — Ada Colau (@AdaColau) 23 de agosto de 2018

Colau está recibiendo numerosas críticas de sectores independentistas porque el pebetero del Fossar de les Moreres, símbolo de la resistencia de Barcelona en 1714, apareció ayer apagado. El concejal de ERC, Alfred Bosch, ha reclamado a Colau que lo encienda de inmediato y dé explicaciones de su apagado. Una portavoz del ayuntamiento ha explicado a Efe que cuando tuvieron conocimiento ayer de que el pebetero estaba apagado avisaron a los responsables de mantenimiento del departamento de Paisaje Urbano y los técnicos están revisando el monumento. De momento, el consistorio desconoce si el apagado del pebetero fue intencionado o se debe a una avería u obstrucción del suministro de gas.

La alcaldesa también está recibiendo muchas críticas por parte de los sectores constitucionalistas porque en una acción vandálica unos desconocidos han puesto un cartel en una marquesina de autobús en el que se ve un lazo amarillo invertido, a modo de soga, en el que puede leerse: "Si vivimos, vivimos para pisar las cabezas de los reyes". Al verse bombardeada por las críticas de independentistas y constitucionalistas por estos sucesos, Colau ha decidido responder con ironía en su cuenta de Twitter. "Perdonad, pero sólo con humor se pueden aguantar tantas barbaridades como recibo cada día por aquí. Y ahora, si me permitís, apago el Twitter hasta mañana. ¡Cuidaros mucho!", se ha despedido Colau, que ha seguido recibiendo críticas en las redes, ahora por utilizar el humor para responder a los que le responsabilizan por estas acciones.