Cifuentes expresa su apoyo a Pablo Casado

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha expresado hoy su apoyo al diputado del Partido Popular por Ávila, Pablo Casado, como futuro presidente del partido, ya que, según ella, representa "la renovación" del partido y "siempre" ha defendido sus "valores".

A través de la red social Twitter, Cifuentes ha manifestado su deseo de que sus "compañeros" del PP "acierten este fin de semana" en el que tienen que elegir, entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, al sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido popular. "Por el bien de España y por quienes confían en nuestro proyecto. Ojalá salga elegido Pablo Casado", agrega la expresidenta madrileña, quien dimitió el pasado 25 de mayo tras el escándalo de su máster y la publicación de un vídeo en el que se le atribuía un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Desde entonces, Cifuentes, que era muy activa en redes sociales y cuenta con 300.000 seguidores en Twitter, no había vuelto a realizar declaraciones políticas y hasta ahora no se había pronunciado sobre el proceso de sucesión de Rajoy. Cifuentes, que antes comentaba a través de Twitter casi diariamente, no había publicado nada en Twitter desde el pasado 13 de julio, fecha en la que se cumplian 21 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco.