La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha entablado "conversaciones" con empresas catalanas que trasladaron su sede social a otras partes de España, entre ellas "alguna del IBEX", para invitarlas a que vuelvan a ubicar su domicilio social en Cataluña. En una entrevista con Efe, Chacón, la primera mujer al frente de la cartera de Empresa en la Generalitat, ha desvelado que estos contactos se mantienen desde que entraron en el Govern "y a todos los niveles, porque hay mucha tipología de empresas", y que busca trasladar el mensaje de que estas compañías están "más que invitadas a volver". A la pregunta de si le consta si algunas de las empresas que decidieron trasladar su sede social han vuelto, la consellera ha asegurado: "Algunas hay, sí. No puedo dar cifras, pero alguna sí".

La consellera ha insistido en que no se ofrecerán incentivos fiscales a las empresas que dieron este paso, sino que se las "intenta concienciar" de que Cataluña sigue teniendo un "ecosistema proclive" a la empresa. "Hemos tenido contactos a todos los niveles, y con las grandes (empresas) también, hablamos y hablaremos", ha dicho Chacón, que admite que también ha habido conversaciones con las empresas del IBEX que se fueron: "Con alguna sí que hemos hablado", precisa.

Preguntada por si tiene la sensación de que las empresas del Ibex que dieron ese paso no dan muchas esperanzas de volver a situar su sede social en Cataluña, ha respondido: "No dan esperanzas, cierto, pero puede haber fórmulas. No renuncio a que haya fórmulas que nos permitan, en alguna de ellas, darle la vuelta a la situación, dado que tienen aquí sus principales mercados y esos son elementos a tener en cuenta". La consellera ha avanzado que el informe del Govern que analizará cuántas empresas han trasladado su domicilio social, de qué sectores y si este proceso ha tenido incidencia sobre los centros productivos que tenían en Cataluña se presentará "a finales de agosto". Chacón ha querido dejar claro que el Govern "no menosprecia estos traslados de más de 4.000 empresas", al contrario de lo que sostiene alguna fuerza política de la oposición. Ha explicado que una parte de esas empresas tomaron esa decisión de trasladar su sede social a otra comunidad por temor "a las consecuencias comerciales" o a un "posible boicot", o incluso por el "clima de presión" que se generó en octubre.

En cuanto al decreto aprobado por el anterior Gobierno del PP que permitió a las empresas aprobar el traslado de su sede social a otras partes de España sin tener que someterlo a aprobación de las respectivas Juntas Generales de Accionistas, ha comentado que el hecho de derogar el decreto tendría una consecuencia que también puede ser "relativamente negativa", porque se estaría complicando que las empresas vuelvan "con celeridad". En todo caso, Chacón cree que el Gobierno anterior, en manos del PP, debería hacer "algún gesto" aceptando que hubo una voluntad política de favorecer la marcha de empresas de Cataluña.

Respecto al efecto que pueda tener la huelga de taxistas sobre la imagen turística de Cataluña, ha admitido que le preocupa, "y mucho". "Ya hace dos o tres años que en época de afluencia de turistas hay incidentes. El año pasado fue con el aeropuerto, y aquella situación afectó a la imagen del país como destino turístico", ha apuntado la consellera, y por ello ha reclamado las competencias sobre la gestión de esta infraestructura.

En cuanto a la huelga en sí de los taxistas, que ha recordado que es competencia de Fomento, le preocupa "por la imagen y el servicio que se está dando al turista", ha dicho. Por otra parte, ha reivindicado un modelo turístico "sostenible" de Cataluña, que prime los ingresos por turista por encima del número de visitantes.