Casado no valora el fichaje de Begoña Gómez: "Tendré el respeto que no ha tenido Sánchez"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado este jueves por "respeto" comentar el fichaje de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por el Instituto de Empresa. "Respecto a los temas personales y familiares de Sánchez, voy a mostrar todo el respeto que conmigo en alguna ocasión no han demostrado", ha dicho el líder del PP tras una ofrenda floral en el monolito de la Plaza de la Diputación de Santa Pola (Alicante) en memoria de dos víctimas de ETA. Allí ha estado acompañado del secretario general del PP, Teodoro García Egea; la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat; la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, entre otros.

No obstante, sí que ha criticado que en las últimas semanas el Gobierno socialista "está haciendo uso de la potestad de nombrar altos cargos con personas muy cercanas al entorno de los líderes socialistas". "Eso es con lo que me quedo", ha recalcado.

DEFENDERÁ SU INOCENCIA

Sobre su máster, Casado ha señalado que, después de cuatro meses dando explicaciones, ahora ya no es una cuestión de darlas a los medios de comunicación, sino de "defender" su "inocencia". El presidente del PP ha asegurado que "colaboraré como vengo haciendo hasta ahora, pero de esta cuestión ya he dado suficientes explicaciones", la última "en la rueda de prensa que di antes de irme a Colombia, y no voy a dar ninguna más". "En un Estado de Derecho no hay que demostrar la inocencia, sino que alguien tiene que demostrar la culpabilidad y en este caso no se está haciendo así, se está invirtiendo la carga de la prueba", ha dicho.

OPEN ARMS

Sobre el cambio de criterio del Gobierno con los inmigrantes que han llegado a España en el "Open Arms" respecto a los del Aquarius pone en evidencia que el PSOE le "ha dado la razón" en dos semanas. "En apenas dos semanas el PSOE me ha dado la razón. No era posible la política de papeles para todos», ha declarado Casado en Santa Pola, donde ha realizado una ofrenda floral en el monolito de la Plaza de la Diputación. «También la Ley de Seguridad Ciudadana y el establecimiento de medidas de protección en la valla de Melilla eran necesarias. Se están dando cuenta de que el efecto llamada era problemático", ha dicho.

ACERCAMIENTO DE PRESOS

Casado también ha remarcado que "no caben ni beneficios penitenciarios ni acercamiento a cárceles vascas a aquellos terroristas que no se han arrepentido". "Y que no han colaborado en el esclarecimiento de los 300 crímenes que siguen impunes y que ni siquiera están ayudando a establecer un relato de la derrota del terrorismo en la que tiene que haber vencidos y vencedores", ha señalado Casado en declaraciones a los periodistas en Santa Pola (Alicante). "No pueden contar con nosotros (en la política penitenciaria del Gobierno), porque pensamos que es una contraprestación a una moción de censura vergonzante", ha afirmado.

El dirigente del PP ha afirmado que "los vencidos son los terroristas, que nada obtuvieron por matar y nada van a obtener por dejar de hacerlo, y los vencedores tienen que ser las víctimas de toda la democracia española, en la que el pilar es la dignidad, además de la construcción de un sistema de libertades ejemplar".