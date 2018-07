Casado avisa a Santamaría: no admitirá "corrientes internas" dentro del PP

El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves que no piensa admitir "ni una corriente interna" ni tampoco "etiquetados" en el partido y ha subrayado que por eso ha trabajado por la integración de todas las candidaturas que concurrieron en el proceso que ha culminado con su elección. "Necesito que el partido esté unido y esté fuerte, y no voy a admitir ni una corriente interna y ningún tipo de etiquetado de las personas, porque somos todos PP y vamos unidos en esto", ha dicho Casado en su primera rueda de prensa como presidente de los "populares".

Una comparecencia en la que también ha advertido de que las conversaciones que ha mantenido con el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría no han sido negociaciones. Ha señalado que se comprometió con su rival en el congreso a una integración "al máximo nivel" y ha incluido en su equipo a una vicesecretaria de la candidatura de Santamaría, Cuca Gamarra, y a otras nueve personas a cargo de distintas áreas. Pero dicho compromiso, ha insistido, tiene un "punto de partida" y es que "aquí no cabía negociación, cabía integración". "No somos partidos distintos, no hay corrientes ni equipos diferenciados: lo que hay son compañeros muy válidos a los que he querido tener, sin etiquetas", ha insistido el nuevo líder, para quien los nombres que ha anunciado hoy son "la constatación objetiva de integración".

Ha asegurado así que "la mitad de la estructura" orgánica del nuevo PP que él preside la ocupan personas que estuvieron en otras candidaturas en las primarias del partido. En las cifras que ha dado, no obstante, no es exactamente la mitad la que representa a otras candidaturas, porque, según ha explicado, de las 36 personas que ocupan vicesecretarías y secretarías de área diez son del equipo de María Dolores de Cospedal y otras diez de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Y ha sumado a esas veinte personas otras tres, los candidatos de la primera vuelta que son vocales de libre designación. Serían por tanto, en total, 23 de las 36 personas los representantes de otras candidaturas.

El líder de los "populares" está convencido de que de la reunión de hoy sale un PP "unido" y "fuerte" y ha recordado que su compromiso de integración se plasma también en que va a respetar los resultados de los congresos provinciales y regionales, así como las candidaturas ya designadas. También ha confirmado que mañana habrá una reunión de los grupos parlamentarios de Congreso y Senado para terminar con el proceso de integración.

INCLUIR UN REFERÉNDUM ILEGAL EN EL CÓDIGO PENAL

Casado ha anunciado también que la "primera iniciativa parlamentaria" en la nueva etapa del partido tras renovar su estructura orgánica será una propuesta para "incorporar al Código Penal el delito de sedición impropia y el delito de convocatoria ilegal de referéndum". El presidente del PP ha denunciado que en la reunión que celebraron este mes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "demostraron que va a haber un apaciguamiento", con sus "paseos por la Moncloa, que recordaban" a los que hicieron en 2006 José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas y que condujeron a la "ruptura de la legalidad". Ahora "debemos anticiparnos" a los movimientos del independentismo, ha argumentado Casado para justificar la reforma del Código Penal.

Para evitar que en los próximos meses, en el contexto de la Diada del 11 de septiembre y del primer aniversario del 1-O, vuelva a plantearse un escenario como el del año pasado, Casado se ha mostrado partidario de desplegar "los mecanismos de defensa preceptivos". Casado ha señalado que una de sus prioridades será "recuperar la concordia, el respeto a la ley y la convivencia" en Cataluña y, por ello, ha asegurado que el PPC será la "columna vertebral" de los populares en toda España: "Van a ser nuestra vanguardia a la hora de defender nuestros principios". Ha explicado que a partir de ahora la "presencia" del PP en Cataluña "va a ser constante", por mucho que algunos "se cansen de gritarnos" y que va a poner su empeño en que "acabe la ira" que él mismo ha "sufrido".

En este sentido, ha recordado que en la manifestación del verano pasado en memoria de las víctimas de los atentados yihadistas de agosto en Cataluña "a los partidos constitucionalistas prácticamente se nos agredió". "Yo no voy a permitir, desde mi partido, que volvamos a sufrir el escarnio que sufrimos", ha remarcado.

"HARTO" DEL POLÉMICO MÁSTER

Por último, Casado ha dicho estar "tranquilo" por la investigación abierta sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos aunque también admite "cierto hartazgo" por el interés público que está teniendo una información "tan capciosa" y tan "irrelevante" sobre su persona. "En campaña han podido ver mi absoluta tranquilidad y también cierto hartazgo, cierta decepción de que el interés público esté en una cosa tan irrelevante y tan capciosa y que eso dure tanto", ha lamentado.

"Creo que es un tema que llega un punto que no merece ya más explicaciones", ha insistido el presidente del PP, que ha recordado que se trató de un curso de doctorado que, al no haber presentado tesis, no es un título con carácter habilitante.

El exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, de quien dependía el máster cursado por Pablo Casado, ha asegurado a la jueza que lo investiga que no conserva en su poder ningún trabajo ni ninguna otra documentación del actual presidente del PP. Álvarez Conde, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, responde así a la petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, de que aportase, en el caso de que los tuviese, los cuatro trabajos presentados por Casado para aprobar el máster.