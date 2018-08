El PSOE presentará una moción de censura contra el alcalde de León, aunque necesita el apoyo de Cs

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha considerado insuficientes las explicaciones ofrecidas por el alcalde de León, Antonio Silván (PP), sobre sus conversaciones con José Luis Ulibarri -en prisión por el caso Enredadera- y ha confirmado que presentará una moción de censura.

Para que esta moción de censura salga adelante es necesario el respaldo de Ciudadanos, cuya portavoz Gemma Villarroel, no ha aclarado, de momento, la postura de su grupo en este sentido y ha dicho que el alcalde "no puede vender" conversaciones de este tipo con empresarios "como normales", al tiempo que ha opinado que el regidor "ha escurrido el bulto" y no ha respondido a ninguna de las preguntas.

Por su parte, el alcalde de León, Antonio Silván, se ha aferrado hoy al hecho de que no está investigado ni ha cometido ningún delito para no dimitir, aunque ha pedido disculpas a quien haya podido sentir "desasosiego" por su conversación con José Luis Ulibarri y ha ofrecido a Cs presidir una comisión de investigación.

En el pleno extraordinario convocado hoy, apenas una semana después de que se dieran a conocer unas conversaciones grabadas por la UDEF al empresario José Luis Ulibarri -en prisión por el caso Enredadera- en la que el alcalde le ofrece información en tiempo real sobre el desarrollo de una mesa de contratación, Silván ha defendido su honradez, integridad y honorabilidad.

El regidor ha pedido disculpas a los leoneses que han podido sentir desasosiego por esas conversaciones y ha lanzado un mensaje de diálogo a todos los grupos para seguir haciendo política en beneficio de los leoneses. Y ha tenido un "guiño" al grupo de Ciudadanos, que son clave para que la moción de censura anunciada por el PSOE salga adelante, al ofrecerles la presidencia de una Comisión de Investigación municipal.