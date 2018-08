El alcalde de Algeciras pide que la ciudad no se convierta en un puerto permanente de acogida de inmigrantes

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha pedido que la ciudad "no se convierta en puerto permanente de acogida de inmigrantes", ante la llegada prevista para mañana del barco de la ONG Proactiva Open Arms con 87 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo a bordo.

En un comunicado, Landaluce ha manifestado que "aceptan una vez más la llegada de estas personas a nuestra zona, pero no comparte algunas de las decisiones que el Gobierno de la Nación está adoptando en esta materia". Ha dejado claro que "no se trata de ninguna cuestión personal, sino simplemente de que no se puede aceptar ninguna improvisación de las que lleva a cabo el Ejecutivo, a lo que se une la total falta de comunicación hacia las autoridades locales, lo que genera una situación de incertidumbre también entre la ciudadanía".

José Ignacio Landaluce ha insistido en que su petición se enmarca dentro de un intento por mantener el equilibrio: "Algeciras es una ciudad de más de 120.000 habitantes en la que conviven personas de 104 nacionalidades distintas, pero no quiero que se desequilibre y terminar padeciendo un problema social". Como ejemplo, Landaluce señala que ante las últimas llegadas masivas de inmigrantes los servicios de asistencia se vieron desbordados, "lo que supone falta de atención a las personas necesitadas que residen en la ciudad".

Aunque, ha concluido que "Los algecireños tenemos los brazos abiertos y un gran corazón, pero también hemos de tener cabeza porque no tenemos bolsillo suficiente".