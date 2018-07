El "acto cultural" de Sánchez en el FIB no estaba en su agenda

El viaje de Pedro Sánchez en avión presidencial al festival de Benicássim para ver el concierto de 'The Killers' ha explotado en las manos del Gobierno. Desde que este viernes COPE.es publicara en exclusiva la llegada del avión privado del presidente al aeropuerto de Castellón, las reacciones críticas de los partidos y de buena parte de la sociedad no han dejado de sucederse. El grupo parlamentario del PP ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre esta cuestión. Bérmudez de Castro, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, afeó ayer que Sánchez haya "utilizado un avión oficial para ir a un concierto de rock privado comportándose como si fuese un nuevo rico" y consideró que "los españoles exigen y merecen una respuesta convincente porque no se puede consentir la utilización de medios públicos para fines privados".

Ciudadanos, por su parte, también presentó otra batería de preguntas en el Congreso. "¿Qué razones concretas puede alegar el presidente del Gobierno para utilizar el avión presidencial para su disfrute personal y acudir a un evento privado que nada tiene que ver con sus obligaciones de representación o ejecutivas?", critica Cs, que pide al Gobierno que aclare por qué no se emplearon alternativas de transporte más baratas para el erario y menos contaminantes.

El Gobierno se escuda en que Pedro Sánchez cumplió con dos compromisos formales en Castellón el viernes por la tarde: una visita al ayuntamiento de Castellón para ver a la alcaldesa, también del PSOE, y un "encuentro informal" en la sede de la Delegación Territorial de la Generalitat Valenciana con el presidente valenciano Ximo Puig. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo este lunes "tuvo agenda institucional todo el día, y por la noche fue al FIB como si se hubiese sentado en un teatro". "¿Qué tiene de menos esa música, que son miles de ciudadanos que están allí, que los que hubiera en un teatro viendo una ópera?", se cuestionó la vicepresidenta, que insistió en que Sánchez estuvo "todo el día en reuniones", se vio con el presidente de la Generalitat, y "por la noche se acercó a un evento cultural. Es decir, tuvo agenda de cultura por la noche".

Lo cierto es que esa "agenda cultural" no figuraba en la agenda del gobierno que el propio Ejecutivo hizo pública para el pasado viernes. En ella se especifica que Sánchez iba a visitar durante tan solo veinte minutos la alcaldía de Castellón y que después se produciría el encuentro con Ximo Puig. En la nota facilitada por la secretaría de Estado de Comunicación se especificaba que para este acto sólo podía acreditarse la prensa gráfica. No existe mención alguna a la visita durante la noche al FIB que pueda encuadrarse en la "agenda cultural" en la que Carmen Calvo quiso escudarse este lunes.