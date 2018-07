Rubiales, en El Partidazo de COPE, sobre Lopetegui: "Obama me dijo que en ocasiones hay que actuar"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, repasó la actualidad del fútbol español en una entrevista en El Partidazo de COPE.



Rubiales, sobre el despido de Lopetegui: "Al Real Madrid lo respeto y admiro. No puede ser que estas cosas se hagan por la espalda. Hubiera actuado igual con el Barcelona. Tuve una conversación con Obama. Me dijo que en ocasiones hay que actuar, y que ellos estaban en la línea de la decisión que habíamos tomado".



La decisión de Luis Enrique: "Es lo que necesitaba la Selección. Es una entrenador 'Top'".



Florentino Pérez: "Siempre he tenido buena relación con él. Entiendo que la situación no es agradable para ninguna de las dos partes".



Rafa Benítez: "Cuando destituyo a Julen, llamo inmediatamente a Hierro. Le dije 'no vamos a hacer cambios'. A los 2 días llega una carta del Newcastle diciendo '¿os interesa nuestro entrenador?', está a vuestra disposición. Dijimos 'gracias pero no'".



Sobre el dinero de la AFE: "No pagué con dinero de AFE la reforma de mi casa. Soy una persona honesta y estoy muy tranquilo".