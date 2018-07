Rubiales, en El Partidazo de COPE: "Pepe Castro me dijo que Tánger, fabuloso, pero que lo anunciáramos nosotros para no tener problemas con su afición"

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pasó este lunes por El Partidazo de COPE, en un día intenso, en el que se nombró a Luis Enrique como nuevo seleccionador y se estableció la Supercopa de España a partido único, con sede, casi segura, en Tánger.

Poco después de que el Sevilla publicara un comunicado en el que criticaba la decisión de la Federación con respecto a la Supercopa, en beneficio del Barcelona, Rubiales se defendió criticando la actitud del presidente del Sevilla, Pepe Castro: "Me causa una gran sorpresa porque Pepe Castro me dijo lo contrario: que estaba de acuerdo, pero que era mejor comerse el marrón desde la Federación para que no tuvieran ningún problema de crítica con su afición. Le dijimos que no se trata de comerse ningún marrón, sino de hacer lo mejor para el fútbol. El Barça habría renunciado al bolo del día 4. El problema no era ese bolo, sino incumplir el convenio colectivo. Por eso, jugar el día 12 era la única posibilidad legal", expuso. "El presidente del Sevilla quiere que asumamos nosotros las críticas de parte de su afición. Pero las cosas que se digan deben ser coherentes y rigurosas", continuó.

E invitó al presidente Castro a mostrar las conversaciones que han tenido entre los dos vía Whatsapp al respecto: "Pepe Castro me dijo que era fabuloso jugar en Tánger, pero decidlo vosotros para no tener problemas con la afición. Yo invito a sacar los whatsapps que tenemos entre los dos. Si Pepe Castro lo autoriza, los sacamos. Lo que no se puede en esta vida es decir una cosa y que aparentemos otra. Yo aguanto las críticas, pero con rigor. Las críticas caprichosas o por miedo a parte de una afición no estoy dispuesto a aguantarlo y no lo voy a aguantar, pero por respeto a la afición del Sevilla, que sepan cuál es la verdad".

Con respecto al nombramiento de Luis Enrique, se mostró satisfecho con la decisión de "tener a uno de los mejores entrenadores del mundo dirigiendo a la selección".

Rubiales aseguró que no ha conversado con el nuevo seleccionador para darle algunas directrices en cuanto al estilo o sus relaciones con la prensa: "Lo que le hemos pedido es que siempre esté al pie del cañón. Él está ilusionadísimo, ha rechazado ofertas económicas muy superiores. Estoy seguro de que las relaciones van a ser muy buenas. No le hemos pedido necesariamente que ponga más de su parte. Es un hombre educado, no tiene por qué dar problemas". Con respecto al estilo, comentó que "no le voy a dar ninguna premisa. Molina tiene claro que se han hecho bien muchísimas cosas y hay que mantenerlas".