Mikel Landa, en El Partidazo de COPE: "Seguimos siendo optimistas y con la moral alta"

Tras el último día de descanso en el Tour de Francia, el ciclista de Movistar ha hablado con El Partidazo de COPE de todo lo que ha ocurrido en lo que llevamos de Tour. Ha destacado que está muy satisfecho con el trabajo que ha realizado hasta la fecha, pero ha dicho que "la caída me hizo mucho daño y me ha tenido bloqueado. No he podido dar más".

Este martes comienza la etapa 16 de 218 kilómetros en montaña entre Carcassonne y Bagnères-de-Luchon. Esta será una gran oportunidad para poder recortar distancias con los ciclistas de Team Sky. En este momento Geraint Thomas es el líder con una distancia de 3,42 minutos sobre Mikel Landa, pero lo que tiene claro el ciclista vasco es que "no me voy a conformar con hacer 6º, prefiero probar y arriesgar".

También ha hablado sobre Chris Froome y si atacará a su compañero para conseguir su quinto Tour. "No se va a conformar con dejar a un compañero ganar". Además ha reprochado la actitud de muchos aficionados contra Froome, al cual le han intentado agredir en este Tour de Francia.