Las mejores entrevistas de la temporada de 'El Partidazo de COPE'

'El Partidazo de COPE' ha terminado una temporada llena de éxitos en la que hemos podido disfrutar de grandes entrevistas a protagonistas de primer nivel del mundo del deporte. Con Juanma Castaño como capitán del barco, el programa deportivo nocturno ha batido su récord de audiencia al conseguir 601.000 oyentes, según datos del Estudio General de Medios (EGM) publicados el pasado 27 de junio. Es la primera vez que este espacio supera la barrera de los seiscientos mil oyentes en una tendencia creciente que no parece tener fin.



A continuación os presentamos las mejores entrevistas del programa durante la temporada.





1. Entrevista a Casemiro: "Ojalá Neymar venga esta temporada, con Cristiano se llevaría muy bien"

El centrocampista del Real Madrid visitó los estudios de El Partidazo donde dejó claro que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo o que prefiere a Neymar antes que a Messi. Y descubrimos el lado más humano de Casemiro, el de su infancia: que a los 8 años tuvo que cuidar de sus hermanos y es por este motivo que aún le llaman "Papá". AUDIO: Entrevista completa a Casemiro en El Partidazo de COPE

2. Entrevista a Marco Asensio sobre la oferta del Barça de 150 millones de euros: "Me quiero quedar aquí"

La sensación del fútbol español concedió su primera entrevista desde su llegada al Real Madrid. Marco Asensio explicó sus inicios como futbolista en El Partidazo de COPE: "Con tres años ya estaba pegando patadas a un balón. De pequeño no me lo planteaba, pero cuando empiezo en División de Honor ya quieres vivir de esto. Mi primer sueldo fueron unos 1.000 euros al mes. Tuve problemas en la rodilla, pero nunca pensé en dejarlo. El Espanyol me quiso fichar con nueve años, pero al final apareció el Mallorca. Al final decidieron los padres, yo era muy pequeño".

FOTOGALERÍA: Los niños se rinden ante Marco Asensio, en El Partidazo de COPE

Sobre su llegada al Real Madrid, dijo: "Sí que hubo opción de fichar por el Barcelona y otros equipos, pero al invierno siguiente fiché por el Real Madrid. Estoy contento por defender esta camiseta". Y añadió: "Entendí que el club me cediera, era lo mejor para mí".





3. Entrevista a Sergio Ramos: “Si ganamos la Champions, eclipsaríamos un poco el doblete del Barça”

El capitán del Real Madrid pasó por los micrófonos de COPE con Juanma Castaño, y repasó la actualidad blanca a 4 días de la final de la Champions. AUDIO - ENTREVISTA A SERGIO RAMOS EN EL PARTIDAZO DE COPE.

4. Entrevista a Ángel María Villar,: "Somos inocentes"

Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, suspendido durante un año, concedió su primera entrevista en radio tras la 'Operación Soule'.

Entrevista completa a Ángel María Villar, en El Partidazo de COPE

El trato con los medios de comunicación: "He sido maravilloso con la prensa. Soy defensor suyo cuando informan bien. He tenido que aclarar que no soy el culpable de que España se pueda quedar sin ir al Mundial".





5. Entrevista Luis Rubiales: "El campeón levantará el título el día que gane la Liga"

Luis Rubiales, tras su elección como nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pasó por El Partidazo de COPE para explicar su proyecto y la gestión en esta nueva etapa que comienza en el organismo federativo. "Tenía claro que íbamos a ganar con una gran diferencia. Es una gran responsabilidad".

AUDIO: Entrevista íntegra a Luis Rubiales, en El Partidazo de COPE

6. Entrevista a Fernando Hierro

El que fuera seleccionador español durante el Mundial de Rusia confirmó en El Partidazo de COPE, a pregunta de José Luis Corrochano, que David de Gea sería el portero titular en el duelo de octavos de final ante Rusia. Sobre qué equipo pondría ante Rusia dijo que "no es una cuestión de revolucionar nada. Hay partidos y partidos. Hasta mi familia y mis amigos me preguntan por la alineación. Muy poca gente la sabe, sólo mi gente de confianza".

7. Encontronazo entre Pepe Castro y Luis Rubiales

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol contestó al presidente del Sevilla en El Partidazo de COPE por la polémica de la Supercopa de España. Castro: "La federación rinde pleitesía descarada al Barcelona". Luis Rubiales: "Si no quieres jugar en Tánger, dame una alternativa aquí delante de toda España".



Ambos dieron su versión sobre la polémica de la final de la Supercopa de España que se jugará a partido único, decisión que no ha sentado bien en el club andaluz.

8. Entrevista a Andrés Iniesta y Rafael Nadal

Programa de lujo para iniciar a lo grande la programación especial de la Cadena COPE en el Mundial de Rusia. Eso fue lo que hizo este lunes El Partidazo de Cope, dirigido por Juanma Castaño, juntando a Andrés Iniesta, el jugador que nos dio con su gol el Mundial de Sudáfrica, y a Rafa Nadal, 24 horas después de conseguir su Undécimo Roland Garros. Dos estrellas del deporte mundial juntos en el micrófono azul de COPE. AUDIO | Iniesta y Nadal: Iconos del deporte mundial, juntos en El Partidazo de COPE.

9. Entrevista a Alberto Contador: "Podría haber seguido dos años más, pero mi deseo era retirarme al máximo nivel"

El exciclista de Pinto visitó los estudios de El Partidazo de COPE, tras su retirada del ciclismo. Contador afirmó que "la entrada en Madrid durante la Vuelta a España" fue el momento más feliz de su carrera. Contador explicó los motivos de su retirada: "Es el momento perfecto, no podía haber una mejor despedida tras la Vuelta. Estoy muy agradecido por el cariño de la gente. Te emocionas. La decisión estaba tomada. Había diferentes equipos para continuar, pero lo que quería era dejarlo al máximo nivel y no he perdido el tiempo. La gente me ha dicho mucho: 'Un año más' y 'Gracias por lo que hemos disfrutado este tiempo'​". ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

10. Entrtevista a Fernando Alonso: "Aún no sé si seguiré en la Fórmula Uno; pero no me gustaría irme con mal sabor de boca"

El piloto Fernando Alonso aseguró que "todavía no he tomado ninguna decisión. Lo más importante es disfrutar y sentirte útil y protagonista de cómo van las cosas. Si lo pierdes, será difícil continuar. Este año, dentro de lo malo, está siendo razonablemente bueno. Ningún equipo de la zona media podemos soñar con dar un gran salto. Le Mans es muy duro, es como meterte tres horas en una lavadora".