Juan Antonio Alcalá, cara a cara con Julio Maldonado 'Maldini'

Julio Maldonado ‘Maldini’ es pieza fundamental de la redacción de deportes de la Cadena COPE. El especialista en fútbol internacional de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE se sentó este miércoles con Juan Antonio Alcalá en el tramo final de El Partidazo de COPE, con el sabor del Mundial de Rusia aún palpable: "El Mundial es el epicentro, trabajo durante un mes permanentemente, y toca descansar la cabeza. No soy capaz de decir ‘cero fútbol’ en mis vacaciones, me llevo un disco de dos terabytes y a veces me va apeteciendo ver algún ratito", confesó.

Parte de la conversación se centró en Cristiano Ronaldo, en lo que pierde el Real Madrid sin él y lo que se va a encontrar en la Juventus: "Al Madrid le va a costar mucho suplir a Cristiano, pero con esa edad ya es lógico. Aunque no parece que tenga su edad, la tiene. No es una operación brillante, pero no me parece tan mala", dijo.

"Cristiano es, para mí, el segundo jugador más importante de la historia por detrás de Alfredo di Stéfano. Con el tema de los egos, es difícil ponerse en la cabeza de un jugador de esa dimensión. Ronaldo no soporta ser el segundo, ha visto que eso puede ocurrir y quiere ser el tótem de otro equipo grande", prosiguió.

Con esta situación, Maldini cree que "el Madrid necesita fichar un goleador, si no los goles se van a tener que repartir más. Jugadores que puedan meter 30 goles en una temporada hay muy pocos: Kane, Icardi, y quizás Cavani. Neymar, como jugador, me entusiasma. Para el Real Madrid, elegiría a Neymar, incluso por delante de Mbappé y otros jugadores de los que se hablan".

Sobre la Juventus cree que "incluso sin Cristiano, es serio candidato para la Champions, así que con Cristiano, ¡imagínate!".

Habló de otro protagonista: Antoine Griezmann, del que cree que "va a ser candidato serio al Balón de Oro. Y es francés, ha ganado el Mundial y la Europa League. Competirá con Messi y Cristiano. A Modric lo descarto porque estos premios suelen darse a jugadores de ataque".

Del Mundial, se queda "a favor del VAR en todos los sentidos, la injusticia hay que erradicarla", y con que ha sido un Mundial "excesivamente marcado por las jugadas de estrategia, desgraciadamente. Es demasiado laboratorio, perjudicial para el espectáculo. Me divierto más el otro tipo de fútbol".