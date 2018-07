Eusebio Unzué: "Esperaba más de Nairo y de Mikel"

El manager general del Movistar analiza la situación de su equipo después de la 11ª etapa del Tour que deja al conjunto español con menos opciones de ganar la ronda gala al haber perdido tiempo con los grandes favoritos.

RESUMEN DE LA ETAPA

"Lejos de reducir diferencias, han vuelto a aumentar. Esto es largo y esperemos que Landa acabe con sus molestias después de la etapa del pavé y que Nairo recupere las sensaciones que tuvo hace 3 semanas en Suiza. Hoy nos hemos llevado un jarro de agua fría, pero esto cambia cada semana y confío que vayamos a más".

ESTRATEGÍA ALEJANDRO

"Habíamos pensado que saliera acompañado y nadie le quiso acompañar, pero como teníamos a Marc Soler decidimos jugárnosla. Ya visteis el trabajo que hizo el chaval. A veces la valentía se paga pero sabíamos que no íbamos a diputar la clasificación con Alejandro, pero al tenerle delante en la general queríamos que fuera un desgaste para Sky y que después lo aprovecharan Mikel y Nairo, aunque después otros equipos tomaron rienda de la carrera. Buen trabajo pero sin recompensa".

EQUIPO

"Esperaba más de Nairo y de Mikel. Lo de Mikel era toda una incógnita debido a su caída. Espero que salve la etapa de mañana dignamente, y que en el traslado a Pirineos encuentre y recupere en estos días su mejor tono. Son jarros de agua fría, no lo esperábamos. Sabemos cómo están Thomas y Froome y esperábamos haber estado a su altura. A veces salen las cosas y otras no. Ya hemos visto a Nairo en estas situaciones y después verle mejorar. Vamos a tener mínimas esperanzas. Esperemos que algo no le salga bien a los Sky".