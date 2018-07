"Hasta que no se entre en el fondo del caso, no sé sabrá si Gelson era agente libre"

El Partidazo de COPE ha hablado con el entorno de Gelson Martins y aseguran que el jugador está tranquilo pero les ha sorprendido que el Atlético hiciera oficial el fichaje, pero que sí lo han hecho será porque estarán seguros de ello. Para hablar de este tema, hemos hablado con José Carlos Páez, exagente FIFA y compañero de Iusport.

SI NO ES AGENTE LIBRE, ¿QUÉ PUEDE PASAR?

"FIFA no se va a pronunciar si es agente libre o no hasta que no entre hasta el fondo del caso. Gelson tiene la posibilidad de cambiar de equipo porque la FIFA lo autoriza. Si en su momento se considera que el jugador incumple el contrato con el Sporting de Portugal, tanto el jugador como el Atlético tendrían que hacer frente a indemnización. Si se establece que el Atlético le ha incitado en romper el contrato, cosa que a priorir parece que no ha sido así ya que el jugador quería abandonar el club desde hace tiempo, en ese caso habría sanción disciplinaria para el club, la típica previsión de no poder fichar en dos ventanas".

EL JUGADOR NECESITA QUE LE LLEGUEN DOCUMENTO DE AGENTE LIBRE

"El jugador, como la situación es algo complejo ya que no es tan obvio como un caso de impagos, cuando presenta la consulta a FIFA, FIFA le habrá enviado el reglamente, si tiene interés de fichar por otro club, adelante. El Atlético cuando solicite el certificado a la Federación Española y ésta a su vez a la portuguesa, en ese caso el Sporting dirá si tiene contrato en vigor o no. Se permite de forma provisional que se marche. Hasta que no se entre en el fondo del caso, no sé sabrá si el jugador era agente libre".

MALCOLM Y EL BARCELONA

"La Roma poco tiene que hacer contra el Barcelona. Si se llegó a formalizar un contrato entre Girodins y la Roma, el Barcelona habría incitado al jugador a incumplir su contrato. Si solo había contactos preliminares, habría que ir a lo que se habría fijado anteriormente para ver si la Roma tiene que ser recompensada o si ese precontrato era compromiso por las partes que sería equivalente a un contrato formal".