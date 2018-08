Aganzo, en El Partidazo de COPE: "Haremos todo lo posible para que se solucione o iremos a la huelga"

El presidente de la Asociación de Fútbolistas Españoles, David Aganzo, intentó poner luz en El Partidazo de COPE al conflicto entre LaLiga y los futbolistas sobre el partido que se puede jugar en Estados Unidos, pero también tienen malestar sobre los horarios.

¿CÓMO FUE LA REUNIÓN?

"Las cosas estaban claras. Los futbolistas están unidos y estamos cansados de las decisiones unilaterales de LaLiga y vamos a luchar por nuestros derechos".

JUGAR EN USA

"Es grave la forma de tomar la decisión de jugar, no el hecho de jugar allí. Nadie ha preguntado por el futbolista, la salud del futbolista".

EL MÁLAGA TARDA MENOS EN IR A LUGO QUE EN IR A EEUU

"Pero es que tampoco es normal que un equipo de Segunda tarde tanto, por eso hay cosas que mejorar".

SELECCIÓN ESPAÑOLA SE CANSÓ DE HACER VIAJES PARA GANAR DINERO

"Ir a Estados Unidos es la gota que colma el vaso. Igual que el calendario, tampoco hay tiempo para descansar..."

¿TIEMPO PARA DESCANSAR?

"El equipo que se vaya a New York, ¿tendrá tiempo? Este año te dicen que es un partido, pero el año que viene pueden ser cinco....¿se van a jugar en China, Japón?..."

AHORA LOS FUTBOLISTAS DINERO GANAN MÁS QUE NUNCA

"Depende. No todo el mundo cobra 10 millones de euros. Ahora hay mejoras de campo, de instalaciones, y no todo va al salario de futbolistas".

NBA

"Pero la NBA tiene un formato y LaLiga tiene otro y los futbolistas están cansados de que no se les respeten. Si nos hubieran consultado no hubiéramos tomado estas decisiones. Queremos mejorar el fútbol, y no queremos estas decisiones tan unilaterales".

TEBAS

"He hablado con él varias veces, pero después de sus contactos...no tengo muchas cosas que hablar con él".

HUELGA

"Vamos a hacer todo lo posible para que se solucione, si no, iremos a la huelga. La decisión ha sido unánime. Se habló en la reunión y todos los jugadores están de acuerdo".

¿GRAVEDAD?

"¿Pero sabes cuánto tiempo va a estar en USA? ¿Cómo les va a afectar el jet lag? Después de ese partido, tendrán otro partido importante. No buscamos facilidades, buscamos sentido común, protección al futbolista".

¿HORARIOS?

"¿A quién le favorece eso? El presidente de LaLiga ha sido quien ha llegado al acuerdo para jugar fuera de España. LaLiga también maneja los horarios. El 'Clásico' se jugó en un horario que favorece a LaLiga. Todos tenemos parte en todo esto. Nosotros estamos para hablar con LaLiga para decirles que no estamos contentos con este tema".

AFICIÓN CON LOS FUTBOLISTAS

"Contentos de que sea así. Estamos a favor de que el futbol mejore, pero no estamos con las decisiones unilaterales".

RUBIALES

"Él no tiene nada que ver con todo esto. Todos tenemos que hacer lo mejor por el fútbol".

BUSINESS

"Tebas dice que quiere sacar dinero de cualquier manera, y no estamos a favor de eso. Si hay acuerdo, será bueno para el fútbol".

AUSENTES

"El Sevilla tiene partido. El resto tenía entrenamientos y las comunicaciones no hacían posible que estuvieran en la reunión".