A día de hoy el Real Madrid no tiene pensado reforzar el equipo

La victoria del Atletico de Madrid en la Supercopa de Europa ha podido provocar nerviosísmo entre los aficionados del Real Madrid por si la plantilla se ha quedado corta después de la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus.

A pesar de esa derrota, como te venimos contando las últimas semanas en COPE, y aunque de momento el Real Madrid no ha fichado a nadie en el lugar del astro portugués, la directiva no tiene pensado fichar, porque confía en la plantilla que hay actualmente.

Se había pensado en reforzar la línea defensiva, pero creen que no hay ningún jugador que pueda mejorar lo que hay. En cuanto a la delantera, no se ha reactivado ninguna operación ni por Neymar ni por Mbappé ni Griezmann. Incluso en la directiva hay resquemor por la no utilización de Vinicius en la Supercopa de Europa frente el Atlético de Madrid y por tanto optan por utilizar los recursos que tiene la plantilla.