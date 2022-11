«Nunca antes se han tenido tantas posibilidades para financiar el emprendimiento innovador como ahora»

Financiación y emprendimiento son dos palabras que suelen ser inherentes y, en un contexto socioeconómico como el actual, se antojan fundamentales para el desarrollo y posterior subsistencia de las pymes españolas.





Y es que, más allá de los niveles de renta de los propios emprendedores y emprendedoras o del grado de innovación que posean sus proyectos, la mayoría de ellos requieren en algún momento de ese “empujón” económico en forma de préstamo.





En este punto, el papel de instituciones y entidades públicas es clave. Ya no solo por la financiación que ofrecen, sino también por ser “la compañía de viaje” de quien emprende a la hora de cumplimentar con éxito todos los trámites burocráticos para la consecución de estas líneas de financiación.





En este sentido, hoy hablamos con José Bayón, Consejero Delegado de ENISA , entidad pública enfocada en apoyar a las pequeñas y medianas empresas con potencial de transformación, que apuesten por el emprendimiento y la innovación. ENISA depende de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y está integrada, a su vez, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.













En primer lugar, y para contextualizar un poco esta entrevista, díganos: ¿cómo podríamos definir la situación actual en cuanto a las posibilidades de financiación para las pymes de nuestro país?

Las posibilidades de financiación para pymes actualmente son grandes. Aunque existe cierta incertidumbre global, debido al contexto geopolítico, tanto la Unión Europea como el Gobierno de España estamos trabajando fuertemente. En el caso de nuestro país disponemos ya de numerosos instrumentos y herramientas para las pymes y se han reforzado otros existentes como la propia ENISA con nuevas líneas de financiación. Además, se está tratando también de arrastrar la imprescindible apuesta del capital privado.

El último Informe GEM constata la buena salud del emprendimiento en nuestro país. Más allá de los niveles de renta de los propios emprendedores y emprendedoras o del mayor o menor carácter innovador de sus proyectos, ¿cómo de importante es contar con fuentes de financiación a corto y medio plazo?

En el emprendimiento existe un eslabón fundamental, pero cuya debilidad suele ser notable: hablamos de la financiación. Si bien es verdad que muchos proyectos nacen o se hacen realidad, sobre todo, gracias a los propios ahorros de quienes emprenden, lo cierto es que, sin un músculo financiero estable, emprender a medio-largo plazo es casi misión imposible. Tener los fondos es garantía de tener futuro como empresa y esa es la principal función de ENISA como instrumento público: que ningún buen proyecto se quede en el camino por falta de dinero.

Desde su constitución en 1982, y especialmente desde comienzos de los años 2000, ENISA ha centrado su apoyo financiero en los préstamos participativos que no requieren avales ni garantías, no diluyen capital, no computan como deuda y tienen tramos de interés en función de los beneficios. Somos un instrumento muy específico pensado para ayudar de manera efectiva a las start-ups y pymes innovadoras que se han consolidado mediante casi 8.000 préstamos y 1.200 millones de euros de financiación. Hablamos de empresas que sin “un enisa” hoy no estarían triunfando como pueden ser HolaLuz, Cabify, Glovo, Cooltra, Ecoalf, Wallapop, Privalia, Silence, Alvalle, Filmin...

¿Y cuáles son las perspectivas en cuanto a la futura disponibilidad de estas financiaciones?

En lo que se refiere a ENISA, se ha incrementado el presupuesto un 35 % y seguimos haciendo un gran esfuerzo para que se nos conozca como un instrumento de financiación útil, no solo para start-ups, sino también para pymes innovadoras. Soy consciente de las dificultades que tienen estas empresas para acceder a la financiación debido, principalmente, al gran esfuerzo que supone al tener un tamaño en general muy pequeño. Pero esto es, precisamente, uno de los retos de competitividad que tiene nuestro país, y animo a esas empresas a que innoven y acudan a nuestras puertas para ayudarlas. Creo sinceramente que nunca antes se han tenido tantas posibilidades de financiar el emprendimiento innovador como ahora.

¿Y qué importancia tiene la diversificación a la hora de buscar fuentes de financiación?

Es un factor clave, sin ninguna duda. Creo que cualquiera conoce ese dicho de sabiduría popular que dice que no debemos colocar todos los huevos en una misma cesta, sino en varias. Dicho esto, cuando emprendes todo recurso es poco… y esto requiere que intentemos tener a nuestra disposición tanto fuentes de financiación pública, como la nuestra, como capital privado (llámense fondos de inversion, préstamos bancarios, etc.) u otras alternativas o ayudas a fondo perdido. Y es que el emprendimento, si sabe de algo, es de mirar en perspectiva cualquier oportunidad que se pueda presentar.

Hablemos de números. ¿Qué cantidad destina ENISA para su actividad financiadora este 2022?

La apuesta del Gobierno, de quien dependemos como empresa pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la PYME, es la de invertir 98,5 millones de euros para financiar a más empresas y hacer crecer el emprendimiento innovador. Esta cantidad se distribuye en tres líneas de financiación: Línea ENISA Jóvenes Emprendedores” , Línea ENISA Emprendedores y Línea ENISA Crecimiento” , que permitirán impulsar más de 600 proyectos empresariales con una inversión inducida de en torno a los 218 millones de euros. Durante 2021 las operaciones aprobadas a través de estas líneas fueron 560, con una inversión de más de 93,4 millones de euros. A este presupuesto sumamos dos líneas más como son la línea ENISA AgroInnpulso (para poner en valor la cadena agroalimentaria en todas sus facetas), con un importe anual de 10 millones de euros; y por último la línea ENISA Emprendedoras Digitales, para impulsar proyectos de emprendimiento digital liderados por mujeres, por importe de 17 millones de euros anuales durante tres años y en la que, por cierto, ya hemos superado los 100 préstamos.













Grosso modo, ¿cómo sería el proceso a la hora de solicitar alguna de estas líneas de financiación?

Es tan sencillo como presentar la solicitud a través del Portal del Cliente de nuestra página web. Una vez nuestro equipo experto tenga todos los datos pertinentes, se analiza la información. En general, el tiempo de evaluación medio de los proyectos es de unos 60 días, a partir de que la empresa haya remitido toda la información relativa a la solicitud, incluyendo la información complementaria que se le haya podido solicitar en el transcurso de la fase de análisis.

Posteriormente, hay que cumplir un periodo de formalización del préstamo y la firma ante notario. Para que nos hagamos una idea, el tiempo medio necesario para completar todo el proceso es de unos cuatro meses.

Anteriormente ha mencionado el sector agroalimentario, y es interesante ahondar en este punto porque cada vez es mas evidente que la transformación digital del medio rural es una vía más para luchar contra la despoblación en nuestros pueblos. ¿Qué tipo de financiación pueden recibir a día de hoy las pymes de sectores como el agrícola o ganadero?

Como acabo de comentar, en ENISA contamos con una línea específica para este sector: AgroInnpulso. Su objetivo no es otro que financiar proyectos innovadores para el desarrollo y adopción de tecnologías digitales de las pequeñas y medianas empresas de toda la cadena de valor agroalimentaria y sectores conexos.

Esta línea, impulsada y dotada económicamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), valora especialmente los proyectos que surgen en el ámbito rural y el compromiso que estas pymes tienen hacia sus territorios, ya que sirven como ejemplo de las oportunidades que puede suponer la digitalización en estas zonas.



















Una vez conocemos las diferentes propuestas de financiación que ofrece ENISA, ¿qué características debe reunir un proyecto para ser “ENISABLE”?

No exigimos más aval o garantía que un proyecto empresarial serio y la solvencia profesional de su equipo gestor. Para acceder a nuestra financiación toda la tramitación se realiza a través de nuestra web:www.enisa.es. Las empresas han de estar ubicadas en el territorio nacional, pudiendo pertenecer a cualquier sector, a excepción del inmobiliario o financiero en sentido estricto.

Como ya he comentado antes, somos el empuje financiero para el emprendimiento. Contamos con una cartera histórica de más de 7.800 préstamos desembolsados, superando los 1.190 millones de euros invertidos y cerca de 6.700 empresas financiadas. Este impulso financiero se materializa en préstamos participativos de entre 25.000 € y 1,5 millones de euros para empresas con proyectos viables y con caracter innovador en un sentido amplio.

Para terminar, ¿cuál diría que son las principales diferencias o ventajas de las Líneas ENISA con respecto a otros préstamos o productos de financiación públicos/privados?

Optar a un préstamo participativo ENISA es sinónimo de estabilidad y crecimiento. Quizás una de las principales ventajas es que no se require aval ni garantía y no diluimos capital ni entramos en la gestión de la empresa, pese a lo cual, nuestros préstamos no computan como deuda y tampoco son ayuda de Estado. La devolución cuenta con un amplio plazo de amortización (hasta un máximo de 9 años) y carencia (hasta un máximo de 7 años), facilitando el refuerzo de la estructura financiera de la empresa. A cambio, ENISA, como prestatario, obtiene una remuneración que depende de la evolución de la actividad de la empresa, siempre que existan beneficios, mediante un tramo de intereses variables.

El préstamo concedido (con importes de 25.000 a 1,5 millones de euros) nunca será superior al importe solicitado (aunque sí podrá ser inferior) y hay que recalcar que es 100 % compatible con otras fuentes de financiación tanto públicas como privadas, así como con subvenciones. Una vez aprobado el préstamo, se puede solicitar una nueva financiación para consolidar o expandir el negocio, hasta un máximo total por cliente de 1,5 millones de euros. De hecho, tenemos muchas empresas que cuentan ya con más de tres préstamos concedidos.