Un terremoto de magnitud 8,2 sacude el Pacífico cerca de Fiyi

Un terremoto de magnitud 8,2 ha sacudido las aguas del Pacífico entre los estados insulares de Fiyi y Tonga,

sin que las autoridades informaran inicialmente de víctimas o daños, ni se emitiera una alerta por tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, situó el hipocentro a 559 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.

El mismo servicio situó la sacudida a 361 kilómetros al este de Suva, la capital de Fiyi, y a 451 al noroeste de Nuku'alofa, la de Tonga.

El Servicio de Alertas por Tsunami del Pacífico indicó que no esperaba que el seísmo provocara una ola destructiva y no emitió ninguna alerta.

Very power M7.9 #earthquake thankfully very deep at 354 moles beneather surface near Fiji - hopefully that depth limits any surface shaking and tsunami risk pic.twitter.com/tfV9KhK4oC