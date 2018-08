En 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona hablamos con Fernando Botella, autor del libro 'Bienvenidos a la Revolución 4.0: Todo lo que necesitas saber para triunfar en la era digital'.

"Tenemos que actualizar nuestro talento y sobretodo darnos el permiso de equivocarnos para aprender a vivir en nuestra velocidad con el ritmo de cambio diferente al que veníamos", afirma Fernando Botella, licenciado en Ciencias Biologías sobre qué necesitamos saber para triunfar en la era digital que vivimos.

"La palabra más importante que he querido resaltar en el título del libro es 'Bienvenidos', ya que hay que aceptar y ser amigos de la nueva revolución desde el punto de vista digital como también ocurrió con la llegada de la imprenta o la máquina de vapor", resalta Fernando Botella.

"El ciudano beta es un ciudadano que se plantea mucho más entender un futuro sabiendo en el que la incertidumbre es lo normal y que tiene que tener ciertas capacitaciones nuevas para enfrentarse a él. Uno de ellos es saber que el talento no nos pertenece, es un talento colaborativo", destaca el autor del libro.

"Hay una metáfora que me gusta mucho utilizar para comprender a la tecnología. Hay una velocidad de vértigo que es de 29'8 kilómetros por segundo que estamos girando alrededor de la tierra y del sol. No nos damos cuenta y en el rato que llevamos hablando nos habremos movido algo más de 10.000 kilómetros sin ser conscientes. Con la tecnologia nos pasa lo mismo, está llegando pero no somos conscientes", relata.

"La tecnología no es talento, es un acelerador del éxito humano. El futuro seguirá siendo de las personas", afirma Fernando Botella.