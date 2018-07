La respuesta a una de las preguntas más frecuentes entre mujeres: ¿La regla se sincroniza?

Es un tema recurrente de conversación entre mujeres. Dos amigas que pasan mucho tiempo juntas se van de viaje y a las dos les llega la menstruación a la vez. Así que vamos a resolver la pregunta que muchas mujeres se han hecho en varias ocasiones: ¿la regla se sincroniza?

La respuesta es no. Podemos estar sincronizadas con una amiga en muchas cosas, pero desde luego lo que seguro que no se sincroniza es el ciclo menstrual. "Es un mito. La primera investigación que se hizo sobre este tema fue en 1970. Lo hizo una psicóloga y después distintos científicos. Pero nadie ha demostrado que esta creencia tenga fundameto científico. Puede ser una obra del azar o por otros factores, pero poco signficativos", cuenta Carolina Serrano, ginecóloga del área de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario de Albacete

En resumen: que se han hecho incluso estudios para aclarar si la regla entre mujeres se sincroniza y el resultado es negativo. Así que esa creencia no es más que un mito. El ciclo menstrual varía por diversos factores, pero desde luego no por la convivencia entre mujeres. Factores como el estrés o la ingesta de alguna medicación determinada podrían tener algo que ver. "El ciclo menstrual puede variar entre periodos de 21 y 35 días. Pero hay factores como el estrés o alteraciones endocrinas que pueden provocar alteraciones en la regla. Pero no estar en el mismo ambiente con otras mujeres. Ni siquiera está demostrado científicamente que las feromonas existan", insiste la especialista al programa 'La Noche' de COPE.

O sea, que la ciencia ha hablado: la sincronización de la regla entre mujeres que pasan mucho tiempo juntas no es más que una leyenda urbana.