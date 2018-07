¿Qué libro tiene sobre su mesilla de noche la reina Letizia?

En 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona hablamos con Lourdes Gómez, autora de 'La iglesia y sus enigmas', libro que tiene en su mesilla de noche la reina Letizia.

"Un gran amigo mío como Javier Sierra fue quien me avisó de que se estaba publicando en distintos diarios digitales esta noticia. No sé si será cierta, pero de ser así, sería un honor. La reina no se ha puesto en contacto conmigo", comenta Lourdes Gómez.

"Este libro es un ensayo periodístico, llevo 10 años investigando estos asuntos porque me apasiona el mundo del misterio, y a lo largo de este tiempo he viajado por distintos enclaves estudiando aparaciones marianas, leyendas y reliquias, para posteriorme condensarlo en esta obra, en la que me enfrento a este tema desde un punto de vista muy objetivo", explica la autora de 'La iglesia y sus enigmas'.