Pancho Varona: "Me gusta inventarme una nueva vida cada día"

En 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona hablamos con Pancho Varona, quien se define en su biografía personal de Twitter como músico, autor, del Atleti y guitarrista insurgente, además de estar junto a Joaquín Sabina desde 1982.

"Tengo muchos lugares en el mundo. He tenido la suerte que gracias a Joaquín Sabina he viajado por muchos sitios, entonces tengo mi corazón en A Coruña, pero también en México, o cuando llego a Buenos Aires... son lugares de confort a los que llego y me siento como en casa", destaca Pancho Varona.

Músico, productor y compositor destaca que nunca le puede faltar en la maleta "un buen libro" o algo que no imaginaba que de jóven le haría falta como "el cargador del iPhone". "Una curiosidad que hago últimamente en mis viajes es llevar una maleta grande mitad llena y mitad vacía para cosas que puedo comprar o regalos que me hacen", afirma Varona.