Niños violentos: ¿Cómo tratarlos?

La mayoría de los casos de niños violentos vienen motivados por una falta de afecto y de cariño durante la infancia, significa que el papel de los padres y las personas que rodean al niño es fundamental para determinar la conducta del niño.

Álvaro Bilbao, autor de “El cerebro del niño explicado a los padres”, hace un énfasis en esta idea. La violencia esta al lado de la muerte y de la destrucción, por lo que si los padres educan sus hijos de forma agresiva provocará una reacción violenta en los niños. “Muchos de los niños que son agresivos viven en casas donde reina la agresividad”, ha señalado Bilbao.

Debemos tener en cuenta que existen muchos tipos de violencia, en el hogar, escolar o violencia sin sentido. En el caso de esta última, se manifiesta en niños cuyos padres no les han puesto límites”. Existe también lo que se conoce como “Psicópatas”, estos casos se producen cuando los niños carecen de empatía y se produce cuando atacan a otras personas o animales porque, son incapaces de pensar como se sienten los otros seres vivos.

La forma de reaccionar a la violencia de un niño depende mucho de la situación, no es lo mismo tratar con palabras la violencia derivada de un acto determinado o la violencia sin razón. En esta última, la palabra no tendrá ningún efecto. Dicen los expertos que tratar y cuidar a los niños violentos si es posible, siempre que los niños no tengan temor a ser lastimados y tengan confianza en sus tutores.