En 'La Noche' de COPE hablamos con Nieves González, la youtuber científica que decidió en 2012 comenzar a hacer videos sobre una temática que por aquel entonces en esta plataforma apenas tenía vida, la biología.

"Llevaba algún tiempo consumiendo muchos vídeos en YouTube de diferente temática, pero me di cuenta que había un nicho, la ciencia, que no encontraba en YouTube, y por eso salió la idea", afirma la autora del canal 'Sábados culturetas'.

"Al principio se llamaba 'Proyect Guaraná', y la verdad que su nombre de ahora salió prácticamente solo cuando comencé a colaborar con otro canal, subiendo cada día de la semana un vídeo, y como nadie quería el sábado, pues me lo adjudiqué", destaca Nieves González.

"Yo lo definiría como un canal que es para el público general, no me meto en camisas de once varas a la hora de explicar las cosas. Una de mis ideas principales con estos vídeos es utilizarlos en la enseñanza, quiero ser profesora, me estoy preparando para ello y quiero usarlos en clase".

"Un vídeo, dependiendo de la temática, me suele llevar unos 3 días entre hacer el guión, grabar y editar. La inspiración muchas veces me viene de mis propios amigos que me preguntan ciertas cosas que me parecen interesantes", resalta Nieves González.