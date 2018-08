'MedusApp', la aplicación que te alerta de la presencia de medusas en la playa

En 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona hablamos con Ramón Palacios, desarrollador de 'MedusApp' y César Bordehere, director científico, una aplicación que permite alertar prácticamente en tiempo real sobre la presencia de medusas en el mar localizando a estos organismos en el mapa y qué hacer en caso de picadura o cómo retirarlas.

"MedusApp tiene dos vertientes. Una de ellas es el servicio que proporciona a la ciudadanía, donde se puede ver si otros usuarios han reportado avistamientos de medusas en la playa. La otra vertiente es la científica, que aporta datos para que César Bordehere pueda realizar estudios científicos a raíz de la información rigurosa compartida", afirma el desarrollador de la aplicación.

"La medusa más común es la 'clavel', de unos 8 ó 10 centímetros de diámetro, de color marrón. Su picadura es bastante urticante, pero no pone en riesgo nuestras vidas. La más peligrosa es la 'carabela portuguesa' del mar Mediterráneo", resalta el director científico César Bordehere.

"Por un lado, no olvidemos, que en el mar hay vida marina y una de tantas son las medusas. Éstas tienen su ciclo biológico con un pico de crecimiento en verano. No es que en esta época de verano haya más, sino que en invierno son más pequeñas y no hay apenas gente en las playas. En estos meses se une el ciclo biológico de las medusas y la máxima presencia de ciudadanos", afirma César.

"Esta aplicación tiene un par de meses, hace muy poco tiempo que la hemos sacado, pero estamos muy contentos con la acogida que ha tenido, ya que son más de 40.000 instalaciones en estos meses de verano. Somos conscientes de que tenemos recorrido", destaca Ramón Palacios.