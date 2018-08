Mediadores nocturnos para reducir conflictos

En 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona hablamos con Xavier Pastor, profesor del máster de Gestión y Solución de conflictos sobre la iniciativa que surgió hace dos años en el municipio de Platja d'Aro (Cataluña) para la mediación en las zonas de ocio nocturno.

"Yo no me imaginaba como mediador dedicándome a gestionar conflictos en el ocio nocturno, pero fue idea de la policía del municipio de Platja d'Aro. Nos comentó que es un municipio que multiplica por mucho su población en verano, y no daban abasto. Sobretodo se dieron cuenta que había un tipo de conflicto de baja intensidad en el cual invertían muchos recursos en tiempo, y en otros a los que se debía dedicar plenamente el cuerpo policial quedaban más descubiertos", afirma Xavier Pastor sobre cómo surge la figura y la idea del mediador nocturno.