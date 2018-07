El irrefrenable miedo de muchas mujeres de volver a casa solas por la noche

“Ya he llegado a casa. Estoy bien”. Este mensaje enviado a través de Whatsapp a un amigo o amiga es más frecuente de lo que pensamos. Sobre todo entre las mujeres. Según el Observatorio Vasco de la Juventud, una de cada tres jóvenes entre 15 y 29 años tiene miedo de volver a casa sola. Con este dato sobre la mesa, hemos acudido a un profesional de la psicología para hablar del miedo. ¿Es bueno o es malo sentir miedo? Dicen los expertos que el miedo es un mecanismo de defensa humano que garantiza, en muchos casos, nuestra supervivencia.

Solemos creer que las personas valientes son aquellas que no tienen miedo, pero no es así. Valiente es el individuo que, aún sintiendi miedo no se paraliza y consigue desarrollar su vida con normalidad. En ‘La Noche’ de COPE, la psicoterapeuta y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, Yulia Pascual, añade que el miedo puede jugar en contra de las jóvenes. "Empiezan a evitar a hacer cosas por miedo. Pero cuando evitan hacer ciertas situaciones, el miedo no solo se mantiene sino que empeora", asegura.

Esta experta asegura que los miedos colectivos hacen que los miedos individuales se acrecienten. Pone un ejemplo: casos como el de 'La Manada' y su repercusión mediática han hecho que las jóvenes se sientan ahora aún más desamparadas. Así, Yulia Pascual alerta de que el miedo se puede convertir en pánico. "Muchas mujeres son fóbicas y cuando eso ocurre pueden llegar a la obsesión y paranoia. Se ponen totalmente a la defensiva y ni piensan en salir de casa sola", asegura la experta.

Por eso, cuando una persona necesita volver a casa acompañada, o cuando se siente desprotegida por el simple hecho de ir sola por la calle y sin batería en el móvil, demuestra que está sobrepasada por el miedo. Ante esto, la experta en fobias y obsesiones, hace la siguiente recomendación para tratar de superarlo: "El miedo es la única emoción que te puede hacer convertir en valiente. Tenemos que ir afrontando el miedo. Serconscientes de que nos puede pasar algo, pero no tenemos que estar pensando en que va a ocurrir porque no viviríamos. Tenemos que ir poco a poco asumiendo riesgos diarios"

