¿Existe la menopausia masculina?

"Lo llamamos síndrome de déficit de testosterona. Con los años, la testosterona en los varones, que es una hormona fundamental para su desarrollo como varón, baja dos niveles paulatinamente y de forma progresiva, pero no tiene el impacto que en las mujeres porque no se deja de reproducir testosterona. Estos valores que bajan no en todos se hacen sintomáticos, y los síntomas suelen confundirse con el proceso natural del envejecimiento", afirma la doctora Fernanda Pedraza en 'La Noche'.

Los mismo efectos de la menopausia femenina también se pueden producir en los hombres, pero no de forma tan generalizada. La andróloga explica que no hay la habilidad ni la irritabilidad emocional como en las mujeres pero sí más tendencia a la depresión.

En cuanto a la edad, la doctora Pedraza, aclara que a partir de los 35-40 años, empieza el descenso progresivo de los valores de testosterona, por lo que es importante a partir de los 55 estar alerta a los síntomas por un posible síndrome de déficit de testosterona.