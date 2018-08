David Zurdo te enseña a no perderte en 'La Noche'

En 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona hablamos con el periodista David Zurdo sobre mapas imposibles. Una categoría inexplicable de lo enigmático porque se basa en una serie de cartografías que algunos de ellos pueden estar puestos en entredicho y otros están totalmente autentificados. Muestran una información que en la época que están hechos es imposible que se conociera.

"Hay casos de muchos tipos. Los que contienen información que, supuestamente, no se habían explorado del mundo en su momento, y otros que son aún más enigmáticos en los que no solo no se había explorado la zona sino que no se podía", destaca David Zurdo.

Hay quienes creen que en el pasado remoto hubo una civilización avanzada de la que solo nos quedan algunos vestigios inconexos, aunque algunos hechos podrían estar precisamente en mapas que escapan de nuestra capacidad de comprensión.

"El mapa quizá más famoso de todos los que muestran información teóricamente imposible, pero no el más importante para mí, es el de Piri Reis. De este solo se conserva la mitad, se descubrió en el siglo XX en la biblioteca del Palacio Topkapi en Estambul. Es un mapa dibujado un poco después del descubrimiento de América", afirma Zurdo.