¿Cuál es la mejor postura para dormir?

Las palabras no son la única forma que tenemos de comunicarnos. El llamado lenguaje no verbal condiciona mucho lo que queremos transmitir, esa comunicación que realizamos con el movimiento, los gestos o el tono de voz y que hay expertos que dicen que implican entre el 70 y el 90 por ciento del contenido de nuestros mensajes.

El lenguaje no verbal está presente en nuestra vida cotidiana, en acciones tan comunes como, por ejemplo, dormir con nuestra pareja. Según la psicóloga Corren Sweet, la postura que adoptemos denotará qué tipo de relación tenemos. Dormir juntos, abrazados, y “demostrar” nuestro cariño es una práctica extendida entre todas las parejas. No obstante, no es la mejor opción si queremos mantener una buena calidad del sueño y descansar adecuadamente.

Sentirnos queridos. Esa es la clave de la mayoría de posturas a la hora de dormir. Así, estudios como el de la psicóloga Corren Sweet muestran que algo tan común como dormir haciendo “la cucharita” denota, en la mayoría de los casos, que la persona acogida es más vulnerable y que siente confianza por el otro miembro de la pareja.

Pero esa lectura emocional tiene su contrapunto. El psicólogo Iván Egustizza incide en las consecuencias fisiológicas de estas posturas, que suelen darse, sobre todo, en las primeras fases de noviazgo. Otra postura muy frecuente, como dormir cara a cara, suele significar que la pareja disfruta de un momento de estabilidad… De esta manera, cuando se separan, o dan la vuelta en la cama, algo que ocurre en la mayoría de los casos, se deducirá que gozan de una relación independiente.

Pese a todo lo que hemos contado, tampoco hay que olvidar que a la hora de irnos a dormir, nuestro cerebro funciona con automatismos, y muchas de las posturas las adoptamos siguiendo una rutina fijada para conciliar el sueño a la mayor brevedad.

En definitiva, dormir en pareja también tiene un alto componente emocional. A todos nos gusta sentirnos queridos… Y esto ya lo puede sentir o disfrutar prácticamente todo el mundo… porque hay empresas de almohadas que, como lo oyen, se están especializando en diseños con forma de torso para simular que dormimos con otra persona.