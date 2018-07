Conoce las andanzas de 'Alfa', la historia real del narcotráfico contada por Pere Cervantes

En 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona hablamos con el escritor Pere Cervantes, quien ha publicado recientemente una novela sobre el narcotráfico basada en hechos reales.

Detrás del pseudónimo de Alfa se esconde un polícia recién salido de prisión. Esta novela de Pere Cervantes nos trae la historia real de un agente que una vez en la calle, bajo libertad provisional, se ve con una nómina que apenas alcanza los ochocientos euros. Alguien le propone comenzar una nueva etapa en el narcotráfico y él no se lo piensa dos veces. Tras mucho tiempo persiguiendo esta trama, ahora iba a estar en el bando contrario.

"Alfa fue detenido hace aproximadamente entre 3 y 4 años acusado de narcotraaficante e ingresado en prisión durante 444 noches. Finalmente quedó en libertad provisional, y tras salir a la calle fui yo una de las primeras personas a las que contó su historia", afirma Pere Cervantes.

"La frase que me empujó a escribir esta novela fue que 'no toda persona que comete un delito, es un delincuente'. No es la historia de una persona inocente. Alfa cruza muchos límites", destaca el escritor.