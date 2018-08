Academia Play, la historia como nunca antes te la habían contado

En 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona hablamos con Javier Rubio Donzé, arquitecto y cofundador de Academia Play, plataforma de aprendizaje educativa que tiene un gran éxito en YouTube con vídeos de distinta temática como historia, cine o literatura.

“La idea surge hace dos años y medio. Yo venía haciendo una serie de vídeos, que se había puesto de moda este formato. Un día por mi cuenta comienzo a escribir el guión para hacer un vídeo de unos diez minutos. Al día siguiente de subir el vídeo, me doy cuenta de que lo está compartiendo muchísima gente y ha tenido un gran éxito. El formato 'storytelling' tiene una capacidad de comunicar brutal”, afirma Javier Rubio.

“Me di cuenta que en el colegio me habían enseñado muy mal la historia, por lo que quizá por ese déficit que tuve, quise contar la historia de una manera que a mí no me la habían contado. Desde Academia Play buscamos entusiasmar a la gente”, destaca el cofundador de la plataforma que supera los dos millones de seguidores en Facebook.