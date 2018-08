El mensaje de superación del militar al que amputaron sus dos piernas

Pablo Gonzalez, militar de infantería que con 26 años, tuvo un accidente de moto en el que perdió una pierna y la otra quedó tocada. Afortunadamente, pudo hacer que funcionara durante treinta años, al final de los cuales tuvieron que amputársela. Paco se ha pasado por los micrófonos de 'La Noche' para hablar de su historia de superación y cómo le ha adectado el accidente de moto en su vida.

A pesar del accidente, terminó la carrera de física para trabajar en el laboratorio del ejército y nunca ha dejado de llevar una vida normal. "Cuando me puse a intentarlo, como me salía bien, decidí no decir nunca que no podía, sin antes haberlo intentado" afirmó Pablo. Para el militar, ha sido "una suerte tener una familia que siempre me ha acompañado y sobre todo un montón de amigos".

Tras el accidente, Pablo "hablaba con coherencia, no llegué a entrar en coma, fui consciente de todo lo que pasaba pero lo borré de mi memoria y no recuperé los recuerdos hasta 2 meses después". Llegaría a descubrir que no era sobre poderoso y empezó a aceptar sus limitaciones y las de los demás.

La fe ha tenido un papel importante en la vida de Pablo al que le vino muy bien incorporarse al aula de apoyo de San Cayetano "porque me di cuenta de que seguía teniendo cosas que dar y valores que compartir con los demás". Con 24 años trabajando en el área de coordinación del aula, Pablo es capaz de ayudar a niños con problemas de fracaso escolar por circunstancias familiares o sociales.

A pesar de tener sus limitaciones, esto no supone un problema para Pablo, que ha hecho el Camino de Santiago y aunque se ha tenido que bajar del burro varias veces, nunca se ha desilusionado con tener que abandonar. Además, el militar sigue realizando su deporte favorito, el esquí. "Para esquiar, es muy sencillo porque vas sentado en una silla que va sobre un chásis que a su vez está por encima de una pieza que simula una bota de un esquiador que se introduce en un esquí normal".

Pablo encuentra no solo que la sociedad está preparada para ayudarle sino que está "perfectamente adaptada". "Yo me suelo mover con autobuses y siempre me suelen ayudar, es más, se me ofrecen para ayudarme sin yo pedírselo".



