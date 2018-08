Víctor Gálvez:"Mauricio tendrá que pasar por encima de mi cadáver para regresar al Real Murcia"

Tras la resolución en la mañana de este miércoles del Consejo Superior de Deportes en torno a la propiedad de las acciones del Real Murcia en beneficio de Mauricio García de la Vega, no ha tardado en producirse la reacción del actual presidente de la entidad, Víctor Gálvez, para analizar los últimos acontecimientos. El oriolano ha sido contundente al indicar que “las acciones del club son mías”. El presidente ha destacado que no se va a marchar y que a partir del próximo 4 de septiembre comienza una ampliación de capital, a la que va a comparecer, que determinará al verdadero dueño de la entidad. Gálvez también ha destacado que “sólo un Juez puede determinar quien es el dueño del Real Murcia y este proceso puede durar cuatro, cinco o seis años”. En cuanto a una posible inhabilitación ha indicado que “no pueden inhabilitar”. Jugadores importantes de la primera plantilla como Armando Ortiz y Daniel Aquino le han acompañado durante su comparecencia en la sala de prensa de Nueva Condomina.

Víctor Gálvez ha arrancado su presencia ante los medios indicando que “las acciones son de Gálvez Brothers” y “no ha cambiado nada, las acciones las sigo teniendo yo”.

Gálvez explicó que “esto va para largo y a mí me va la marcha. Mauricio entrará al club por encima de mi cadáver”. El presidente del Real Murcia dice que la ampliación de capital empezará el 4 de septiembre y “de ahí saldrá el dueño del club”. Además reta a que el mexicano «rompa la hucha» para que participe en ella.

Ha querido aclarar si algo ha cambiado desde el viernes: “Absolutamente nada, el señor De la Vega ha pedido al Consejo Superior de Deportes la autorización para inscribir las acciones, autorización que ya había pedido hace meses, y lo que ha recibido es eso, .. la autorización para poder adquirir dichas acciones. Pero seamos serios, las acciones no puede adquirirlas porque Corporación Empresarial Augusta no las posee, por lo tanto estamos como el viernes, desgraciadamente hablando de estos esperpentos, y no vamos a perder la perspectiva de que lo importante para todos es el Real Murcia”.

El presidente, ha analizado el grado de efecto que tiene la autorización del CSD: “Nada, lo que le dice el CSD es que le da autorización para comprar, y si la pide cualquiera de ustedes, le darán la misma, pero está claro que el no ha comprado las acciones, y yo si las tengo. De todas formas, el señor De la Vega sabe perfectamente que el Consejo Superior de Deportes hace constar que La resolución administrativa de autorización de adquisición de acciones de una SAD en ningún caso debe de pronunciarse sobre la titularidad de las acciones de una SAD, sobre la vigencia de una compraventa ya que dicha competencia recae sobre la jurisdicción mercantil. Si quiere las acciones, que consiga una sentencia favorable a él.

Sobre la posibilidad de que Mauricio García solicite sus inscripción en el libro de registro de accionistas, Víctor Manuel Gálvez, ha comunicado lo siguiente: “El tiene la autorización, pero no tiene los títulos ni una escritura en la que el dueño anterior ( Corporación Empresarial Augusta S.L.), le transmita las acciones, porque esta escritura es a mi nombre. En segundo lugar, las acciones ya están inscritas a mi nombre, y tendrá que tener una sentencia judicial que anule dichos títulos, y eso no lo tiene, ni lo tendrá.

Para aclarar lo qué pasará a partir de ahora, el presidente de la entidad grana ha salido al paso: “Las acciones son de Galvez Brothers, vamos a llevar a cabo la ampliación de capital, y sabemos que la batalla jurídica será larga, pero me va la marcha, y se que tengo la razón. Tengo los títulos y la posesión, solamente me importa el Real Murcia, y como tal. defenderé sus intereses. Y se lo digo por adelantado, no le voy a pagar por algo que no le corresponde.

Por último, Víctor Manuel Gálvez ha querido explicar si el TAS le ha dado la razón a Mauricio García de La Vega: “El TAS le ha dado la razón al señor de La Vega en su demanda contra el señor Moro. No hay que ser muy conocedor de leyes para entender que están sujetos al fallo de una demanda o de un arbitraje aquellos que demandan o son demandados, si quería que el arbitraje nos afectara, porque no nos ha demandado? En todo caso, el arbitraje no nos afecta, pero para eso tenemos los juzgados, estaré encantado de que nos demanden.

Y además, por si sus abogados no se lo han dicho, el arbitraje, no es en sí constitutivo de que es inmediato, si quiere que se ejecute el arbitraje, tendrá que pedir la ejecución de dicha sentencia, y ahí se verá que no se puede hacer cumplir la entrega de unas acciones que ya han sido entregadas. Creo que cualquiera que tenga estos datos lo entiende, se trata de enredar”.