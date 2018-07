Mas de mil abogados de Murcia reclaman mejoras en el turno de oficio

Las cifras son muy claras. Según el decano del Colegio de Abogados, "un juicio rápido no llega a los 200 euros, un divorcio ente 200 y 250 euros y una guardia de 24 horas se está pagando a razón de 60 euros; unas cantidades -asegura Francisco Martínez Escribano- que son absolutamente ridículas". Además, recuerda que en los partidos judiciales sólo cobran los letrados si existe alguna defensa durante el turno de guardia. Si no es así, no perciben cantidad alguna.

En declaraciones a COPE, Martínez Escribano ha indicado que "nadie duda de que la justicia gratuita debe ser un servicio público imprescindible, y entendemos que debe ser organizado por el propio Colegio de Abogados para garantizar así su independencia. Por lo visto hasta ahora, los poderes públicos no parecen ser muy conscientes de esto". El decano del Colegio de Abogados añade que además "existen casos de máxima tensión como los de violencia de género, donde el letrado debe prestar este servicio tanto a la víctima como al presunto agresor".

Como demandas esenciales en este día, Martínez Escribano solicita que se mejoren los baremos económicos del turno de oficio, que se complete el expediente de la justicia gratuita electrónica y que se elabore una Ley de Justicia Gratuita. El decano también pide a la Administración que se ceda al Colegio un local en la Ciudad de la Justicia para ubicar allí el Servicio de Orientación Jurídica.