CS no concurrirá en los municipios de la Región donde no tenga "buenos candidatos"

Francisco Álvarez ha afirmado, en declaraciones a COPE, que el reto cara a las próximas elecciones de mayo "es presentar candidatura en los 45 municipios de la Región". Ha recordado que la formación naranja "ahora está en 37 pero el objetivo es llegar a todos". Reconoce que CS tiene un peso importante en las grandes ciudades como Murcia o Cartagena "aunque también van a ser muy importantes las pequeñas y medianas localidades". No obstante, Álvarez matiza que "donde no tengamos candidatos buenos y limpios, no nos presentaremos".

Sobre el proceso de primarias, el secretario de Política Institucional confirma que tendrán lugar en enero sólo en la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento de Murcia. En este sentido, asegura que la dirección regional de Ciudadanos "no tiene ninguna queja sobre la gestión de Miguel Sánchez en la Asamblea Regional ni sobre la de Mario Gómez en el ayuntamiento de Murcia en esta legislatura. Eso sí -añade Álvarez- aunque probablemente sean candidatos en las primarias eso no quiere decir que no se presenten otros".

Francisco Álvarez, en su calidad de portavoz de CS en Alcantarilla, asegura que este municipio "merece una mejor gestión, especialmente en materia de limpieza viaria, infraestructuras y transporte". También ha lamentado que la oposición no haya podido alcanzar ningún acuerdo "especialmente por la actitud del grupo Ganar Alcantarilla".