Cate: "Estoy más preparado que nunca para hacer un gran año en UCAM Murcia CB"

Es el jugador más joven de todas las incorporaciones que se han producido a lo largo del verano. El pasado julio cumplía los 21 años y, aunque cuenta con una experiencia de dos temporadas en la Liga Endesa, ahora se encuentra “más preparado que nunca para hacer un buen año”. El jugador rumano, que se formó en la cantera del Real Madrid, ocupa plaza de jugador de formación y se convirtió en la revelación de la LEB Oro la pasada campaña. “Di un paso atrás pero he acumulado mucha experiencia en partidos, he contado con muchos minutos y he comprobado lo que tengo que hacer para mejorar mental y físicamente”.

Compartirá posición con dos jugadores como Tumba y Delía, que han realizado muy buen trabajo con el conjunto universitario en las dos últimas temporadas. Teniendo doble competición, la plantilla necesita ser amplia, ya que los minutos se van a repartir. Cate tiene claro lo que puede ofrecerle a Javi Juárez. “Puedo aportar muchísimo trabajo, energía y todas las ganas del mundo”.

Además de reunirse con el entrenador, Emanuel Cate también ha revelado una conversación con Sadiel Rojas. “Es muy buen tío y ya me ha dicho que me va a meter mucha caña. Pero es lo que yo quiero para seguir mejorando”.

Tiene claro que el objetivo principal que está en la mente de todos los jugadores es “pasar la eliminatoria previa de la Champions”. Y cuenta con dos referentes en su posición. “Me fijo mucho en la forma de jugar de Felipe Reyes y de Kyle Hines. Veo sus partidos y me encantan como jugadores”.

El próximo día 30 podremos ver a Emanuel Cate, debutar en pretemporada con el UCAM Murcia frente a Valencia Basket en Alcoy.