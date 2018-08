Carolina Marín, la única jugadora de bádminton que ha conseguido alzarse con tres Campeonatos del mundo consecutivos, recibió este martes un homenaje en la UCAM, universidad en la que cursa el grado de Fisioterapia. Ante los medios, la onubense afirmó que quiere seguir ganando títulos: “mi gran objetivo es ser la mejor jugadora de la historia. Para ello quiero ganar otros juegos Olímpicos y dos Mundiales más”.

Convertida en una leyenda del bádminton, Carolina Marín ha llegado esta tarde a la UCAM para contar su experiencia tras ganar su tercer Campeonato del Mundo, un hito que ninguna jugadora ha conseguido antes. Acompañada por José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica, la deportista onubense se ha mostrado feliz por seguir rompiendo el tradicional dominio de las asiáticas en su deporte y ha analizado la clave de su último éxito en Nanjing (China): “La preparación física y psicológica ha sido crucial, porque técnicamente la mayoría de las asiáticas son superiores a mí“.

En todos sus éxitos deportivos hay un denominador común, la garra y el espíritu indomable de una jugadora que pelea cada punto: “Lo que me ha hecho conseguir títulos es mi carácter luchador. Siempre he tenido claro lo que quería conseguir y eso me ha hecho lograr estos títulos”.

Tras esta medalla de oro mundial, la deportista de la UCAM afronta ahora nuevos retos que le esperan después del periodo de vacaciones que empieza ahora, aunque ya tiene un objetivo muy claro: “Quiero ser la mejor jugadora de la historia. Es cierto que ahora soy la que más mundiales tiene pero siendo justos hay que reconocer que ahora hay Mundial todos los años, menos los años con Juegos Olímpicos, y antes era cada dos años. Por ello, creo que para conseguirlo debo ganar todavía dos mundiales más y otros juegos olímpicos”.

El presidente de la UCAM ha resaltado la figura de Carolina como “un ejemplo para los más jóvenes y un regalo para el deporte español. Gracias a ella muchos niños están practicando bádminton”.

Un consejo para los más jóvenes

El acto ha tenido lugar en la Sala Capitular del Monasterio de Los Jerónimos con presencia de directivos y responsables académicos de diversas titulaciones de la Universidad, representantes de los equipos UCAM, medios de comunicación y aficionados al bádminton en general, entre ellos muchos jóvenes que han querido conocer a Carolina Marín en persona, quien les ha firmado innumerables autógrafos y se ha hecho multitud de fotografías con ellos. La tricampeona mundial ha tenido unas palabras en forma de consejo para estos: “Lo que debéis hacer es disfrutar con lo que hagáis. Si es bádminton estaré encantada de brindaros mi ayuda, pero es muy importante que disfrutéis con vuestro deporte”.