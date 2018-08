ADIF no informa al Ayuntamiento de Murcia de las obras del soterramiento

Las obras de soterramiento del AVE en Murcia cuentan ya con dos de las cuatro maquinas bivalvas, que van a dar un acelerón a los trabajos. Hoy hemos conocido que ADIF ha dado un mes más a las constructoras para presentar sus ofertas para completar el soterramiento en la estación del Carmen, Barriomar y Nonduermas.

Las nuevas máquinas bivalvas se van a emplear para colocar las pantallas de hormigón. Unas pantallas que llegarán al paso a nivel de santiago el mayor en enero. Después, los vecinos tendrán que pasar por la polémica pasarela para poder desplazarse de un lado a otro de las vías. El ayuntamiento de Murcia ha manifestado que desde que cambio la dirección de Adif, no se está informando al consistorio de la situación de las obras. Así lo ha asegurado en COPE, el concejal de contratación, Eduardo Martínez Oliva.

Para la plataforma prosoterramiento es una satisfacción que las máquinas hayan llegado a la ciudad para terminar con las obras de apantallado de las vías. Y es que consideran que de esta forma sí se está realizando el soterramiento que llevan décadas demandando. El portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras lo explicaba en COPE.

Desde que se cierre el paso a nivel de Santiago el Mayor, habrá un plazo de 8 meses en el que habrá que utilizar la polémica pasarela. Un plazo que la plataforma prosoterramiento pretende reducir. A principios de septiembre mantendrán una reunión con el Delegado del Gobierno, Diego Conesa.

Desde el ayuntamiento de Murcia no entienden por qué ahora los vecinos si ven con buenos ojos la pasarela y antes no. Tampoco comprenden por qué el muro ahora no supone ningún problema y antes era el protagonista de todas las protestas. Una situación incomprensible para el concejal de contratación, Eduardo Martínez Oliva