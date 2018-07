Trump nombra a Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha nombrado hoy al juez conservador Brett Kavanaugh para cubrir la vacante de magistrado del Tribunal Supremo abierta tras el anuncio de jubilación del derechista moderado Anthony Kennedy. Kavanaugh es juez del Tribunal de Apelaciones del Circuito para el Distrito de Columbia, en Washington, desde 2006 y destaca por sus vínculos con las administraciones de la familia Bush. "No hay nadie en Estados Unidos más cualificado para esta posición", aseguró el mandatario sobre su elegido, quien se impuso a otros 24 candidatos de una lista publicada por la propia Casa Blanca. Trump enfatizó las credenciales "impecables" de Kavanaugh, quien cuenta con dos títulos de la prestigiosa Universidad de Yale y ha desempeñado distintas labores en las administraciones Bush. "Es considerado un juez de jueces, un brillante jurista con una de las mentes legales más buenas y agudas de nuestro tiempo", incidió el presidente.

Tonight, it was my honor and privilege to nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. #SCOTUS pic.twitter.com/97clc9zifm