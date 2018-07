Trump asegura que le dijo a Putin que no toleraría más injerencia rusa

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que durante su cumbre del pasado lunes en Helsinki con su homólogo ruso, Vladímir Putin, le dijo que no podía "aceptar" que Moscú siguiera interfiriendo en el sistema político estadounidense.

En una entrevista con la cadena CBS News, Trump también afirmó que considera que Putin es responsable de la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 "porque está a cargo del país".

"Fui muy firme al decirle que no podemos tener interferencia, no podemos tener nada de esto", dijo Trump en la entrevista, que se emitirá hoy y de la que la cadena adelantó un extracto. "Le hice saber que no podemos aceptar esto, que no vamos a aceptarlo, y que así van a ser las cosas", agregó.

Trump insistió en que cree que Rusia interfirió en los comicios estadounidenses que le dieron la victoria en 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton, una afirmación que hizo este martes después de poner en duda el tema durante su rueda de prensa con Putin el lunes. Preguntado si considera responsable a Putin de esa injerencia, respondió: "Sí, lo creo, porque está a cargo del país", indicó Trump.

"Igual que yo me considero responsable de cosas que ocurren en este país, ciertamente, como líder de ese país habría que considerarle responsable, sí", agregó. Trump concedió la entrevista poco después de afirmar, en una reunión con su Gabinete, que "ningún presidente" estadounidense ha sido "más duro con Rusia" que él, y que "Putin sabe eso mejor que nadie".