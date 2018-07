Trump advierte a Irán: "Nunca vuelvas a amenazar a EEUU"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado al presidente iraní, Hasan Rohaní, a través de Twitter. El presidente estadounidense ha advertido a Rohaní que "nunca vuelva a amenazar a EEUU" o, asegura, sufrirá las consecuencias "como pocos las han sufrido en la historia".

El tweet de Trump, repleto de mayúsculas, dice lo siguiente: "Al presidente iraní Rouhani: NUNCA AMENACES A LOS ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ O SUFRIRÁS LAS CONSECUENCIAS COMO POCOS LAS HAN SUFRIDO ANTES EN LA HISTORIA. YA NO SOMOS UN PAÍS QUE AGUANTARÁ TUS DEMENCIALES PALABRAS DE MUERTE Y VIOLENCIA. ¡TEN CUIDADO!"

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!