Torra reactiva Diplocat y Puigdemont pondrá en marcha Consejo de la República

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reactivado hoy el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), que quiso eliminar el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que el expresident Carles Puigdemont ha anunciado que pondrá en marcha desde Bélgica el Consejo de la República.

Torra ha presidido esta tarde la primera reunión del patronato del Diplocat, con la participación de 21 patrones de instituciones, después de que el pasado 12 de junio el Govern acordara frenar el proceso de disolución que había iniciado el anterior Gobierno del PP en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La reunión ha servido para analizar la situación del Diplocat y para acordar su activación, con la idea de potenciarlo y de restituir al personal que fue despedido.

Queda pendiente para la segunda reunión, previsiblemente antes de final de año, designar un nuevo secretario general, establecer el equipo y acordar el plan estratégico.

El secretario general que fue cesado por el 155, Albert Royo, no repetirá en el cargo por motivos profesionales, por lo que se ha nombrado de forma provisional a Natàlia Mas, secretaria de Acción Exterior y de la UE de la Generalitat.

Torra ha celebrado la "restitución" del Diplocat, un órgano "transversal" en el que "siempre hemos creído y que nos ayuda a explicarnos en el mundo".

También ha expresado la "voluntad de restitución" de los 17 trabajadores que fueron despedidos por, a su juicio, "un proceso ilegal de disolución del Diplocat" a través del 155.

El conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, por su parte, ha remarcado que la reactivación del Diplocat está "fuera de toda duda", hasta el punto de que "no salió en la reunión" que mantuvo con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Un encuentro en el que Borrell advirtió a Maragall de que se reserva la posibilidad de actuar contra las delegaciones catalanas reabiertas ya en el exterior por no informar con antelación de su apertura, como establece la Ley de Acción Exterior.

Maragall ha explicado que, al tratarse de una reapertura de embajadas de las que ya se había informado en su momento y que fueron cerradas por el anterior Gobierno, consideró que no era necesario informar de nuevo de las mismas con antelación, pero no ha puesto problemas: "Si se trata de pedir un informe, lo haremos: no tendremos ninguna pena en seguir este procedimiento".

Por su parte, Carles Puigdemont ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Berlín, antes de regresar a Bélgica este próximo sábado, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidiera rechazar su entrega a España solo por el delito de malversación y retirara la euroorden que pesaba contra él.

Puigdemont ha asegurado que quizá no pise territorio español en 20 años, pero seguro que en ese tiempo pisará "suelo catalán", y ha confirmado que su objetivo es instalarse de nuevo en su casa de Waterloo para activar el llamado Consejo de la República.

Se trata de un organismo previsto en el acuerdo de gobierno de JxCat y ERC, con el que Puigdemont prevé seguir "internacionalizando" la causa independentista.

Por otro lado, tras reunirse esta mañana con el presidente del Parlament, Roger Torrent, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se ha mostrado partidaria del diálogo "de gobierno a gobierno" entre los ejecutivos español y catalán sin Puigdemont como interlocutor y confía en que la reunión de la comisión bilateral sirva para alcanzar acuerdos.

Mientras tanto, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a "obligar" a los ayuntamientos catalanes a "retirar toda la simbología ideológica y partidista de los espacios públicos".

En declaraciones a Efe, Arrimadas ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya avalado que se retire la "estelada" que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) instaló en una plaza y ha anunciado que esta semana enviará un escrito a Cunillera para que garantice la "neutralidad" en las plazas, las playas y los ayuntamientos catalanes.

Asimismo, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha sostenido que "poner 200 cruces en una plaza es infumable" y que es "violencia" respecto a los ciudadanos que no son independentistas, aunque ha matizado que "no es violencia física".