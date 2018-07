Torra ve "gravísimo" el atropello de las cruces en Vic y pide tolerancia cero

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado de "hecho gravísimo" la irrupción de un coche en la plaza Major de Vic (Barcelona) que ha arrollado varias hileras de cruces amarillas allí instaladas, y ha pedido "tolerancia cero" para este tipo de actuaciones.

Un coche ha entrado este mediodía en la céntrica plaza de Vic y ha pasado por encima de varias hileras de cruces amarillas que se plantaron ayer en este espacio, en un acto de apoyo a los políticos presos, derribando decenas de ellas.

En su cuenta de Twitter, Torra ha asegurado: "Un hecho gravísimo. Tolerancia cero contra los violentos. !Seguid defendiendo la libertad!".



A continuación, ha señalado que "Iremos hasta el final en la exigencia de responsabilidades y que se tomen las medidas necesarias contra el agresor".



La llibertat de Catalunya us l'heu guanyat vosaltres. No hi renuncieu mai, defenseu-la tal i com l'heu defensat, pacíficament i radicalment. Per Catalunya i per la vida. Moltes gràcies per la confiança. Abraçades.